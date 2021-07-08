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«Статкевич был в довольно плохом состоянии». Григорий Азарёнок впервые рассказал эту историю

08 июля 2021 19:29
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Я расскажу одну историю, она часто фигурирует в СМИ, что Азаренки постоянно получают по лицу. Вспоминают в связи с этим Николая Статкевича.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Который приходил к вам, да?

«Статкевич был в довольно плохом состоянии». Григорий Азарёнок впервые рассказал эту историю-1

Григорий Азаренок:
Я расскажу, как это было. Это человек тогда был руководителем Згуртавання вайскоўцаў, какую-то параллельную армию пытался создавать. Вышел фильм «Ненависть», по нему там отец прошелся нормально. Он сильно выпил, пришел к нам на этаж, позвонил в дверь, сказал: «Узнаешь?» Отец сказал: «Узнаю». «Ну, так давай разбираться». И завязалась драка. Поскольку Статкевич был в довольно плохом состоянии, моему отцу было легко, он тогда еще рукопашным боем занимался. Грубо говоря, его спустил с лестницы. Но до этого еще произошел эпизод. Моя мать перепугалась, она была беременная мною, я уже был, так сказать, на подходе. Она схватила нунчаки – нестандартная ситуация – вышла и тоже попыталась пару раз спадару Статкевичу этими нунчаками заехать. Он окровавленный утерся, вышел, моя сестра еще смотрела в окно и плакала: «Папа, за что ты его так, папа». Можно сказать, я еще до рождения Статкевичу в морду залепил. Но потом отец уехал на войну в Югославию, а до этого написал исковое заявление, ему посоветовали. А тогда государство у нас еще не выстроено было, суды были – кто куда качался, кто кому сочувствовал. И Статкевич так вывернул, что получилась довольно нелепая история: какая-то пощечина, 20 долларов компенсации, и вот он теперь 20 лет с этим ходит, как он там героически сделал. Сейчас я впервые рассказал эту историю.

«Статкевич был в довольно плохом состоянии». Григорий Азарёнок впервые рассказал эту историю-3

Марат Марков:
То есть Статкевич пришел сам, получил и еще потребовал компенсацию?

Григорий Азаренок:
Компенсацию он выплатил, но он вывернул так, что «Азаренку 20 долларов на бананы».

Марат Марков:
Я понял.

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# Интервью # Григорий Азарёнок # Марат Марков # Николай Статкевич

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