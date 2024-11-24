Марафон приносит праздник! Как принимали народный проект в Могилёве?
Наверное, болезненные очаги есть в любой стране. Но важно, не доводить проблемы до хронических. На оздоровление и нацелены в Беларуси. А самое главное в рецепте успеха – это наше единство. Об этом и самый народный проект страны, который на неделе принимал Могилев. «Марафон единства» в самом разгаре. Проект заряжает каждый город на пути следования позитивом и добавляет все новые пункты в афишу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как принимали Марафон единства в Могилеве, в город на Днепре отправилась наша съемочная группа.
В Могилеве «Марафон единства» принес много эмоций и снег. В тон праздничному настроению город на Днепре принарядился, открыл свои двери и сердца для участников самого народного форума.
Загадочный и манящий. По его аллеям бродил последний российский император Николай II. Свой след оставили просветитель Георгий Конисский, поэты Пушкин и Есенин. Город, с которым связана одна из главных тайн ХХ столетия – исчезновение креста Евфросинии Полоцкой. И если культурное сердце Могилева – драмтеатр из красного кирпича, то индустриальное бьется на окраине. Промышленный гигант – «Могилевлифтмаш».
Сегодня это не просто завод, а лидер инноваций здесь производят современные лифты, роторные парковки, двигатели для электротранспорта. За последние 10 лет количество моделей выросло в 100 раз. И сегодня с конвейера сходит 13 тысяч лифтов в год. Как создаются трансферы которые ежедневно поднимают белорусов вверх – смогли увидеть блогеры из Гродненской и Минской областей.
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Марафон приносит праздник туда, где обычно кипит работа. На всех скоростях проект «Разам працуем, разам спяваем» ворвался в депо местного троллейбусного парка. Народные хиты в исполнении президентского оркестра и любимые звезды для которых Могилев, не просто точка на карте, а город детства. Концерты в цехах – энергетические коктейли эмоций и вдохновения.
Самая азартная и интеллектуальная площадка марафона – квест это «Это все мое родное». Могилев бьет рекорды и чуть-чуть не дотягивает до 100 команд. А это почти 1000 человек.
Уже традиционно мероприятия марафона удивляют необычными решениями. Фудкорт центрального торгового центра стал площадкой для оживленной дискуссий. Свободный вход – открытый формат. На «знаковую» встречу пришли неравнодушные белорусы и даже гости из Мурманска.
Марафон это про вдохновение и про то, что все в наших руках. И если есть талант, в Беларуси ему обязательно помогут раскрыться. На ученицу детской школы искусств Александру Смирнову в социальных сетях подписан главный дирижер Президентского оркестра – Виталий Кульбаков. Маэстро следит за успехами юного дарования и не жалеет лайков поддержи. Марафон подарил Александре не просто личную встречу, а минуту славы. Вместе с Президентским оркестром в рамках мастер-класса, сыграть с виртуозами страны.
А из нашего окна карта Родины видна. Марафон оставляет шлейф ярких воспоминаний и домашнее задание: не забывать. Напоминание без слов, только изображение символизирует единство всех поколений, в чьих руках будущее нашей страны. Пока этот мурал самый масштабный – больше 300 квадратных метров. Его дополнили аистом – эта птица всегда возвращается в родные места.
Знать историю своей страны, и чувствовать пульс настоящего. Нам точно есть чем гордится. И если нужны факты, то они в каждом экспонате выставок марафона. От экспозиции «Освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной», до 40 плакатов выставки «Беларусь взлет».
Насыщенную программу дополнил новый проект «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент». В годовщину института президентства он объединил тех, кто стоял у истоков формирования государственности. На «Нескучных Нелекциях» учащиеся колледжей размышляли на сложную тему ответственности за принятые решения.
Проникнуться духом единства дал возможность финальный концерт «Время выбрало нас». Удивительное сочетание талантов наших земляков и современных технических возможностей: профессиональный звук, оригинальные световые решения и спецэффекты. Кажется, от теплого приема, оваций и улыбок растаял Ледовый Дворец.
Подробности в видео.