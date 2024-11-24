Марафон приносит праздник! Как принимали народный проект в Могилёве?

Наверное, болезненные очаги есть в любой стране. Но важно, не доводить проблемы до хронических. На оздоровление и нацелены в Беларуси. А самое главное в рецепте успеха – это наше единство. Об этом и самый народный проект страны, который на неделе принимал Могилев. «Марафон единства» в самом разгаре. Проект заряжает каждый город на пути следования позитивом и добавляет все новые пункты в афишу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как принимали Марафон единства в Могилеве, в город на Днепре отправилась наша съемочная группа.

В Могилеве «Марафон единства» принес много эмоций и снег. В тон праздничному настроению город на Днепре принарядился, открыл свои двери и сердца для участников самого народного форума. Загадочный и манящий. По его аллеям бродил последний российский император Николай II. Свой след оставили просветитель Георгий Конисский, поэты Пушкин и Есенин. Город, с которым связана одна из главных тайн ХХ столетия – исчезновение креста Евфросинии Полоцкой. И если культурное сердце Могилева – драмтеатр из красного кирпича, то индустриальное бьется на окраине. Промышленный гигант – «Могилевлифтмаш».

Марафон приносит праздник туда, где обычно кипит работа. На всех скоростях проект «Разам працуем, разам спяваем» ворвался в депо местного троллейбусного парка. Народные хиты в исполнении президентского оркестра и любимые звезды для которых Могилев, не просто точка на карте, а город детства. Концерты в цехах – энергетические коктейли эмоций и вдохновения. Самая азартная и интеллектуальная площадка марафона – квест это «Это все мое родное». Могилев бьет рекорды и чуть-чуть не дотягивает до 100 команд. А это почти 1000 человек. Уже традиционно мероприятия марафона удивляют необычными решениями. Фудкорт центрального торгового центра стал площадкой для оживленной дискуссий. Свободный вход – открытый формат. На «знаковую» встречу пришли неравнодушные белорусы и даже гости из Мурманска.

Марафон это про вдохновение и про то, что все в наших руках. И если есть талант, в Беларуси ему обязательно помогут раскрыться. На ученицу детской школы искусств Александру Смирнову в социальных сетях подписан главный дирижер Президентского оркестра – Виталий Кульбаков. Маэстро следит за успехами юного дарования и не жалеет лайков поддержи. Марафон подарил Александре не просто личную встречу, а минуту славы. Вместе с Президентским оркестром в рамках мастер-класса, сыграть с виртуозами страны.

А из нашего окна карта Родины видна. Марафон оставляет шлейф ярких воспоминаний и домашнее задание: не забывать. Напоминание без слов, только изображение символизирует единство всех поколений, в чьих руках будущее нашей страны. Пока этот мурал самый масштабный – больше 300 квадратных метров. Его дополнили аистом – эта птица всегда возвращается в родные места. Знать историю своей страны, и чувствовать пульс настоящего. Нам точно есть чем гордится. И если нужны факты, то они в каждом экспонате выставок марафона. От экспозиции «Освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной», до 40 плакатов выставки «Беларусь взлет».