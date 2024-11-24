Мобильный комплекс «Кулиса» и вертолёты Ми-35М – изучили уникальные разработки белорусской армии

В полном объеме продолжается выполнение существующих договоренностей. В том числе о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В рамках этих соглашений на неделе в нашу страну прибыла очередная батарея ЗРК «Тор-М2». Этот комплекс будет защищать небо над Минском. В целом в арсенале нашей армии неплохое пополнение. В 2024 году Вооруженные силы приняли на снабжение более 60 новых образцов техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уникальные разработки посмотрел, а некоторые даже протестировал Глеб Прокофьев.

Поражает 16 целей на дальности до 12 километров и высоте до 10. Днем и ночью, в жару и холод. Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Очередная батарея на неделе прибыла в Беларусь. И уже в ближайшее время эти боевые единицы заступят на боевое дежурство и будут прикрывать небо над белорусской столицы. Комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения на СВО.

Андрей Северинчик, начальник зенитных ракетных войск Беларуси:

Отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» является: его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы. Только в этом году белорусская армия приняла на вооружение более 60 образцов техники. Военно-политическая обстановка и современные конфликты диктуют милитари-тренды. В последние годы в Вооруженных силах нашей страны уделяется особое внимание развитию систем управления, разведки, средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. В авангарде и беспилотные авиационные комплексы. Собственно, как и борьбе с ними. Вот это одна из новинок – арбалет. Устройство защиты от дронов.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Арбалет прост в управлении. С ним справится даже самый малообученный боец, например, я. Всего две кнопки и спусковой крючок. Таким образом чужой беспилотник уже во власти обладателя этого антидронового ружья.

А это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2». Вернее его усовершенствованная версия. Оператору теперь не нужно в небе искать дрон противника. «Гроза» его сама обнаружит и запеленгует. Ведь в комплекте теперь еще и карманный сигнализатор о приближении мультикоптеров, который помогает разгрузить руки оператора.

Юрий Малый, заместитель начальника отдела ОАО «КБ Радар»:

При приближении мультикоптера этот обнаружитель сигналов сигнализирует. Он издаст громкий звуковой сигнал, и оператор будет знать, что в это время надо брать ружье, осуществлять поиск мультикоптера и применять по нему ружье. В одной из воинских частей – пополнение. В своеобразном подразделении крылатых теперь и новый комплекс для введения воздушной оптико-электронной разведки. Эффективная дальность действия – до 50 километров, продолжительность полета – до 3 часов. Наземная станция управления оснащена джойстиком, который позволяет эффективнее управлять самолетом.

Военнослужащий 927-ого центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов:

Этот самолет оснащен бесколлекторным электродвигателем, который может развивать скорость более 120 километров в час, что позволяет выполнить поставленные задачи с более высоким качеством и в кратчайшие сроки. Пополнение и в военном авиапарке. В этом году очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М прибыла в Беларусь. Сильная сторона этого вертолета-ударника новейшая электроника. Он способен приземлиться на неподготовленной площадке в любых условиях. Применяется, в том числе для поражения и уничтожения воздушных целей. Уже есть примеры, когда с борта Ми-35М уничтожались беспилотники, которые нарушали воздушное пространство нашей страны.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Вооруженных сил Беларуси:

Что касается дальнейших перспектив развития переоснащения нашей авиации и в целом нашей авиации, я хочу отметить, что работа в этом направлении ведется. Конечно, мы изучаем опыт применения авиации, в первую очередь, Российской Федерации, не только в ходе специальной военной операции на территории Украины. Мы видим, что те или иные авиационные средства поражения являются более эффективными, либо менее эффективными. Мы корректируем наши планы по закупке тех или иных авиационных средств поражения. Связи решают все, а военная связь уж точно! И в этом деле на помощь приходит очередная новинка – мобильный комплекс «Кулиса». Эта система работает по принципу Starlink. Но отечественная разработка значительно дешевле, при том функционал варианта BY расширен. Илон Маск явно занервничал еще в прошлом году, когда первая партия поступила в белорусские войска. Скоро очередное пополнение, но уже с производственной доработкой. В отличие от Starlink, наш аналог с опцией «закрытая связь». Ведь в комплекте и устройство для шифрования канала.