Более 11 тысяч операций в 2024-м – как идёт эндопротезирование в Беларуси

Кроме бытовых проблем белорусов волнует и медицина. Вопросы есть. Это признают на самом высоком уровне. Большой консилиум проводили несколько раз с участием главы государства, где определились с болевыми точками и тактикой лечения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Есть ли оздоровительный эффект, изучили на неделе наши корреспонденты на примере эндопротезирования.

В этой небольшой коробке – билет в новую жизнь. За последние два года количество операций по замене суставов увеличилось по всей стране. Могилевской области удалось и вовсе ликвидировать очередь и перейти в штатный режим работы. За 10 месяцев этого года здесь уже выполнили более 1,5 тысячи операций. Время их ожидания сократилось минимум в два раза.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Организовали еще дополнительную операционную для работы бригады, дополнительную травматологическую, ортопедическую бригаду. Закупался инструментарий для установки суставов. Централизованные закупки имплантов и оснащение операционных – это только полдела. Руки хирурга – самое дорогое. Могилевские травматологи постоянно повышают квалификацию в столичных клиниках. С мастер-классами в регионы приезжают ведущие ортопеды. Сегодня 90 % местных профи готовы к сложным операциям.

Игорь Виноградов, врач отделения травматологии Могилевской областной клинической больницы:

Я приехал в 2021 году из Украины. Работал в городском травмпункте в Могилеве. Я хотел для себя повышать свой уровень квалификации и пришел работать в Могилевскую областную клиническую больницу. Здесь я съездил на курсы в РНПЦ травматологии и ортопедии. Прошел подготовку и после этого стал выполнять подобные операции. В Могилевской области такие операции уже выполняют пять больниц. Областная клиническая обслуживает весь регион и две городских поликлиники. Еженедельно сюда поступает порядка 40 запросов на комиссию по эндопротезированию крупных суставов. Консультация с пациентами может проходить дистанционно. Это стало возможно благодаря единой информационной системе, запущенной в 2023 году. Больному не нужно ехать в областной центр. Решения о необходимости операции будут принимать на основании данных цифровой карты, где есть вся необходимая информация от роста и веса до снимков.

Такая система позволяет Министерству здравоохранения держать руку на пульсе: контролировать лист ожидания и учет имплантов. А ведь еще недавно эндопротезирование крупных суставов в Беларуси заметно хромало. Очереди на это хирургическое вмешательство растягивались на годы. На защиту пациентов встал глава государства во время громкого совещания по здравоохранению. Во многом именно тональность разговора определила требования, которые закрепили законодательно.

В 2023 году служба травматологов и ортопедов работала с максимальным напряжением. При плане в 10 тысяч было имплантировано более 13 тысяч суставов. Впервые в истории суверенной Беларуси был установлен отечественный эндопротез коленного сустава. Производство наладили на базе научно-технологического парка БНТУ. Благодаря господдержке, установили современное оборудование, аналогов которому нет на всем постсоветском пространстве, открыли лабораторию для испытаний готовых образцов и совершенствования технологий. Начинали производство с 600 таких эндопротезов в год, позже – нарастили объемы до 2,5 тысячи. Однако и на этом останавливаться в технопарке не планируют. Чтобы полностью снять очередь за новыми суставами, специалисты задали высокую, но вполне достижимую планку – делать 5 тысяч протезов в год. Для понимания, на создание только одного искусственного сустава уходит около часа. Чтобы имплантировать эндопротез, врачу необходимо не менее 100 инструментов. Не говоря уже о сложности такой операции. А если бы за нее нужно было заплатить, то прейскурант варьировался бы от 4 до 9 тысяч белорусских рублей. Но политика государства в вопросах здравоохранения неизменна – подобные операции для граждан Беларуси делают бесплатно.