Достучаться до чиновника! Как решают проблемы белорусов? Разбирались на примерах

Президент называл реализацию инициативы «Один район – один проект» мерилом эффективности работы райисполкомов. Понятно, за этим стоит повышение благосостояния жителей района. В поле зрения и социальные вопросы. Это наш быт: освещение улиц, дороги, отопление. Руководители на местах должны быстро принимать решения и иметь нужный инструментарий. Президент это понимает, а потому и говорит о расширении полномочий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но самое важное в любых обстоятельствах и при любых полномочиях – не закрываться от людей в кабинетах. Президент всегда говорит: людей надо слушать и разговаривать с ними, не бояться белорусов и идти на прямой контакт. Как это глава государства и делает. Пожалуйста, на этой неделе со студентами, на прошлой с аграриями, и так все 30 лет. Этого наш Президент требует и от чиновников самого разного уровня. Кстати, напомним, что в Беларуси работает онлайн-платформа «Меркаванне.бел», где каждый может оставить свое замечание или проблему. Обращение обязательно рассмотрят, и самые актуальные станут основой для формирования повестки ВНС. Надо сказать, что есть и другие способы, как связаться с чиновниками. К примеру, личные и выездные, прямые телефонные линии. Но даже несмотря на это, остаются вопросы, которые переходят в хронические и мешают нормальной жизни. Почему так и как сделать связь с народом более эффективной, на неделе разбиралась Анна Корольчук. Галина Азаренкова из тех, кого можно назвать активным горожанином. У нее всегда есть идеи, как сделать жизнь в родном райцентре лучше и комфортнее. Одна из них родилась, когда женщина проезжала мимо остановки Поселок Нефтяников.

Галина Азаренкова, жительница Светлогорска:

Пустили автобус по новому частному сектору, а остановочный павильон установить забыли. Люди стоят в снег и дождь под зонтами, крайне неуютно. Пришла мысль обратиться к властям. Я позвонила в приемную исполкома, мне предложили прийти на прием к председателю областного Совета депутатов Екатерине Анатольевне Зенкевич, что я и сделала. Обращение сразу приняли в работу, и через несколько недель на остановочном пункте появился павильон. А у Галины Николаевны – новые предложения по улучшению городской среды. Галина Азаренкова:

Все очень просто – было бы желание не проходить мимо того, что ты видишь. Своего депутата нужно знать в лицо и смело обращаться за помощью. Способов сделать это есть достаточно: от прямых телефонных линий до личных встреч.

Людмила Величко, председатель Светлогорского районного Совета депутатов:

Мы людям разъясняем, что есть проблемы, которые можно решить по телефонному звонку. Есть проблемы, для которых необходимо определенное время и финансирование. Но такие проблемы должны быть включены в план мероприятий той либо иной отрасли. А есть проблемы – мы можем встать вместе и это сделать. В последнее время мы очень часто так и практикуем, когда вместе с населением выходим и такие проблемы решаем. Всего за этот год в Гомельский областной Совет депутатов поступило более 80 обращений, в районные советы – более 370. Эффективно показали себя и встречи в трудовых коллективах. Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас достаточно большое количество их проходит. Если говорить про депутатов только областного Совета депутатов, то за 29-й созыв, который начался с марта, таких встреч мы уже провели около 600, лично я 51. Поступает достаточно большое количество вопросов. И около 2 % мы оставляем на контроле до полного их разрешения, потому что они требуют более длительного рассмотрения.

Данные людям обещания должны выполняться. На этом акцентировала внимание Наталья Кочанова на расширенном заседании Президиума Совета Республики в Витебской области. Она призвала руководителей и депутатов внимательнее относиться к заявителям, разговаривать с людьми и учиться их слышать. Как показывает статистика, большинство проблем традиционно касаются сферы ЖКХ, и многие из них можно решать на местном уровне. Анна Корольчук, корреспондент:

За открытый диалог с горожанами выступает и мэр Гомеля. Вот уже второй год раз в месяц Владимир Привалов выходит на онлайн-связь с местными жителями, чтобы лично ответить на их вопросы. Для этого Гомельский горисполком создал первый в Беларуси чат-бот среди органов исполнительной власти, в который каждый день поступает около 30 сообщений. 70 % из них удается решить в течение суток. Когда к общению через мессенджер подключается сам председатель (а эти даты анонсируют заранее), активность горожан увеличивается втрое.