Любителям истории – квест «Это всё моё родное» прошёл в Могилёве

Традиции, культура и достижения, которыми мы по праву гордимся. «Марафон единства» продолжает шагать по стране и объединять регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утро в городе на Днепре началось с открытия арт-объекта. Контур Беларуси, который лежит на ладонях семьи символизирует единство всех поколений, в чьих руках будущее нашей страны.

Такие муралы появляются в каждом населенном пункте, где проходит республиканская общественно-культурная акция. Пока эта картина самая масштабная (350 квадратных метров) и занимает она стену 10-этажного здания. Мурал дополнили аистом – символом нашей страны. В изображении заложен глубокий смысл. Эта птица всегда возвращается в родные места.