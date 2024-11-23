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Любителям истории – квест «Это всё моё родное» прошёл в Могилёве

23 ноября 2024 10:51
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Традиции, культура и достижения, которыми мы по праву гордимся. «Марафон единства» продолжает шагать по стране и объединять регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любителям истории – квест «Это всё моё родное» прошёл в Могилёве-2

Утро в городе на Днепре началось с открытия арт-объекта. Контур Беларуси, который лежит на ладонях семьи символизирует единство всех поколений, в чьих руках будущее нашей страны. 

Такие муралы появляются в каждом населенном пункте, где проходит республиканская общественно-культурная акция. Пока эта картина самая масштабная (350 квадратных метров) и занимает она стену 10-этажного здания. Мурал дополнили аистом – символом нашей страны. В изображении заложен глубокий смысл. Эта птица всегда возвращается в родные места.

Любителям истории – квест «Это всё моё родное» прошёл в Могилёве-4

В каждом городе «Марафон» приобретает новые грани, но в афише всегда присутствуют уже полюбившиеся мероприятия. Самая азартная и интеллектуальная площадка квест «Это все мое родное».

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика

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