«Время выбрало нас» – концерт «Марафона единства» проходит в Могилёве

Звездный состав, любимые хиты, оригинальное световое решение и современные спецэффекты. На сцене популярные артисты и начинающие исполнители. В Могилеве звучат первые аккорды концерта «Время выбрало нас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своими выступлениями зрителей радуют заслуженные и любительские коллективы Могилевской, Минской и Гродненской областей. Шоу смогут увидеть и телезрители, смотрите трансляцию в эфире телеканала «Беларусь 1».
Марафон заглянул в каждый уголок Могилева и в прямом смысле заехал в депо троллейбусного парка. 23 ноября сотрудники стали участниками танцевального маршрута – концерт в цехах – уже традиция марафона. На импровизированной сцене – Президентский оркестр.
Свободный вход, открытый формат. Фудкорт центрального торгового центра стал площадкой для дискуссии. Здесь прошла «Знаковая встреча». Тема диалога: что и как влияет на наше сознание и как отличить правду от фейка? Говорили на разные темы: от личного до общественного, о стране, Президенте.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Уже шестой город принимает эту замечательную акцию. Для нас это особенно важно, трепетно. Люди этого ждут, смотрят, общаются, разговаривают. И такие знаковые встречи, абсолютно неформальные, душевные, где отвечаем на разные вопросы, это нужно прежде всего для нас.
Улицы города наполнены музыкой, проходят концерты, выставки. Остановку совершил поезд фудтраков. Здесь можно попробовать гастрономические изыски. Могилев буквально дышит праздничным настроением. Десятки мероприятий, которые объединяют поколения белорусов и дарят незабываемый, яркий праздник. Патриотический форум продолжает шествие по стране. Ожидается, что сегодня организаторы назовут следующую остановку.