«Время выбрало нас» – концерт «Марафона единства» проходит в Могилёве

Звездный состав, любимые хиты, оригинальное световое решение и современные спецэффекты. На сцене популярные артисты и начинающие исполнители. В Могилеве звучат первые аккорды концерта «Время выбрало нас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своими выступлениями зрителей радуют заслуженные и любительские коллективы Могилевской, Минской и Гродненской областей. Шоу смогут увидеть и телезрители, смотрите трансляцию в эфире телеканала «Беларусь 1».

Марафон заглянул в каждый уголок Могилева и в прямом смысле заехал в депо троллейбусного парка. 23 ноября сотрудники стали участниками танцевального маршрута – концерт в цехах – уже традиция марафона. На импровизированной сцене – Президентский оркестр.

Свободный вход, открытый формат. Фудкорт центрального торгового центра стал площадкой для дискуссии. Здесь прошла «Знаковая встреча». Тема диалога: что и как влияет на наше сознание и как отличить правду от фейка? Говорили на разные темы: от личного до общественного, о стране, Президенте.