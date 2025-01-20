Год благоустройства – в Гомельской области выбрали лучшие гражданские инициативы для реализации
Благоустройство – это дорога с двусторонним движением. Повышение качества жизни зависит как от государства, так и от общества, поэтому важно объединить усилия. Белорусы это понимают и готовы делать шаги для улучшения общего дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В процесс активно включились небезразличные люди, которые готовы внести свой собственный вклад в местный колорит, а если повезет, то и выиграть конкурс гражданских инициатив и получить финансовую поддержку.
Когда в маленькие населенные пункты приходит благоустройство, там зарождаются новые перспективы. Появляется как туристический, так и коммерческий интерес.
Анна Корольчук побывала в таких местах.
Еще год назад этот пруд в центре Марьино обходили стороной. Теперь его не узнать. Территория стала любимой зоной отдыха сельчан и их гостей. В порядок приводили общими усилиями.
Сначала облагородили пруд, потом создавали комфорт около водоема. Появились новые беседки и скамейки. Объединиться и, как это всегда было, народной толокой сделать общее дело подтолкнул конкурс гражданских инициатив, который с 2023 года проводит Гомельская областная ассоциация местных Советов депутатов.
Валентина Гатальская, жительница деревни Марьино:
В этом году наша Владимировна постаралась для жителей Марьино и нам сделала благоустройство.
Татьяна Крючкова, председатель Рассветовского сельского исполнительного комитета:
Предложила старейшине собрать сход граждан. Мы собрали сход граждан. Жители все изъявили желание. Озвучили, сколько нужно вложить денежных средств. Все активно собрались.
Десятую часть суммы вложили сами, остальное выделило государство. К реализации проекта присоединились все жители. А старожилы решили возродить в скульптурной композиции легенду, связанную с этим местом. Благоустройство территории продолжат предстоящей весной – в планах сельчан высадить клумбы и сад.
Любовь Пархоменко, старейшина деревни Марьино:
Была рябиновая площадка. Мы тоже хотим сделать. Установили скамейки, беседки, домики для отдыха, приезжают к нам из России.
У маленького населенного пункта, в котором проживают всего 90 человек, появился новый толчок для развития. Развивается агроэкотуризм, а деревенский уют манит горожан приобретать здесь участки. Перспективность проекта, пожалуй, главное условие для его победы в открытом конкурсе. Реализация идеи должна быть полезной для региона.
В прошлом году в Гомельской области реализовали 25 гражданских инициатив. Это по-настоящему народные проекты, которые помогают менять жизнь вокруг к лучшему. В 2025-м в ассоциацию местных Советов депутатов направили еще 55 заявок из разных уголков региона.
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