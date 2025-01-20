Год благоустройства – в Гомельской области выбрали лучшие гражданские инициативы для реализации

Благоустройство – это дорога с двусторонним движением. Повышение качества жизни зависит как от государства, так и от общества, поэтому важно объединить усилия. Белорусы это понимают и готовы делать шаги для улучшения общего дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процесс активно включились небезразличные люди, которые готовы внести свой собственный вклад в местный колорит, а если повезет, то и выиграть конкурс гражданских инициатив и получить финансовую поддержку. Когда в маленькие населенные пункты приходит благоустройство, там зарождаются новые перспективы. Появляется как туристический, так и коммерческий интерес. Анна Корольчук побывала в таких местах.

Еще год назад этот пруд в центре Марьино обходили стороной. Теперь его не узнать. Территория стала любимой зоной отдыха сельчан и их гостей. В порядок приводили общими усилиями. Сначала облагородили пруд, потом создавали комфорт около водоема. Появились новые беседки и скамейки. Объединиться и, как это всегда было, народной толокой сделать общее дело подтолкнул конкурс гражданских инициатив, который с 2023 года проводит Гомельская областная ассоциация местных Советов депутатов.

Валентина Гатальская, жительница деревни Марьино:

В этом году наша Владимировна постаралась для жителей Марьино и нам сделала благоустройство.

Татьяна Крючкова, председатель Рассветовского сельского исполнительного комитета:

Предложила старейшине собрать сход граждан. Мы собрали сход граждан. Жители все изъявили желание. Озвучили, сколько нужно вложить денежных средств. Все активно собрались. Десятую часть суммы вложили сами, остальное выделило государство. К реализации проекта присоединились все жители. А старожилы решили возродить в скульптурной композиции легенду, связанную с этим местом. Благоустройство территории продолжат предстоящей весной – в планах сельчан высадить клумбы и сад.