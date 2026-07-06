В Турции прошли массовые акции протеста против присутствия блока НАТО в стране

В Турции перед саммитом Североатлантического альянса обострилась внутриполитическая обстановка. Крупные акции протеста против присутствия блока НАТО в стране прошли в Анкаре, Стамбуле, Измире и других городах. Активисты левых партий и общественных объединений вышли на улицы с требованиями немедленно отменить проведение саммита и закрыть американские военные базы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты призвали правительство прекратить выделять громадные деньги на военные нужды, лишая людей самых основных потребностей – от образования и здравоохранения до жилья и социальных прав. Митингующие потребовали вывести Турцию из преступного по их убеждению военного блока.

Преступления НАТО по всему миру очевидны. Они также совершили многочисленные преступления в Турции, организовывали государственные перевороты и имеют базы у нас. И теперь, без всякого стыда, они хотят приехать в Анкару. Я здесь сегодня, чтобы выразить протест, потому что я не могу смириться с этим ударом по моей чести. НАТО – это очень крупная преступная организация.

На разгон демонстрантов власти бросили усиленные наряды полиции. Мирные марши и демонстрации закончились ожесточенными столкновениями с правоохранителями, которые применили против протестующих дубинки и слезоточивый газ. Сообщается как минимум о 100 задержанных.