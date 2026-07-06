Польша планирует строительство второй АЭС

Польша планирует строительство второй атомной электростанции, хотя запуск первой намечен лишь через 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в правительстве, в качестве площадок рассматривают Конин и Белхатув – оба города отличаются выгодными географическими условиями и наличием подготовленных кадров. Окончательный выбор места доверят экспертам – они проведут необходимые исследования. Инвестора для второй АЭС определят в 2027 году, а локацию в 2028-м.