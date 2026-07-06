Прямой эфир

Польша планирует строительство второй АЭС

06 июля 2026 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша планирует строительство второй атомной электростанции, хотя запуск первой намечен лишь через 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует строительство второй АЭС-2

Как заявили в правительстве, в качестве площадок рассматривают Конин и Белхатув – оба города отличаются выгодными географическими условиями и наличием подготовленных кадров. Окончательный выбор места доверят экспертам – они проведут необходимые исследования. Инвестора для второй АЭС определят в 2027 году, а локацию в 2028-м.

# Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Германия ужесточает правила оформления больничных
06 июля 2026 08:09

Германия ужесточает правила оформления больничных

Природные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Европе
05 июля 2026 13:53

Природные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Европе

Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США
05 июля 2026 10:55

Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США