Литва может убрать из Конституции запрет на размещение ядерного оружия

Литовский парламент приступил к процедуре отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия. За соответствующую поправку проголосовали 50 депутатов, однако этого недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для утверждения инициативы потребуется почти вдвое больше голосов. Сейчас Конституция Литвы прямо запрещает размещать на территории страны оружие массового поражения. При этом другое схожее ограничение на размещение иностранных военных объектов фактически уже утратило силу – в Пабраде ведется строительство базы НАТО. Теперь прибалтийская республика намерена снять и ядерное табу, хотя о возможных поставщиках арсенала пока ничего не сообщается.