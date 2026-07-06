Прямой эфир

Германия ужесточает правила оформления больничных

06 июля 2026 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К событиям в мире. Германия возвращается к допандемийным порядкам: по заявлению канцлера Фридриха Мерца, правила оформления больничных ужесточаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия ужесточает правила оформления больничных-2

Теперь при недомогании работник не сможет оформить больничный по телефону или онлайн – с первого дня болезни потребуется личная справка от врача. Власти обеспокоены статистикой – в среднем немцы берут больничный почти 15 раз в год, и это, по их мнению, заметно снижает производительность труда.

# Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Природные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Европе
05 июля 2026 13:53

Природные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Европе

Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США
05 июля 2026 10:55

Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США

Аномальная жара во Франции перегрузила систему здравоохранения
05 июля 2026 08:28

Аномальная жара во Франции перегрузила систему здравоохранения