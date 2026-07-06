Германия ужесточает правила оформления больничных

К событиям в мире. Германия возвращается к допандемийным порядкам: по заявлению канцлера Фридриха Мерца, правила оформления больничных ужесточаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь при недомогании работник не сможет оформить больничный по телефону или онлайн – с первого дня болезни потребуется личная справка от врача. Власти обеспокоены статистикой – в среднем немцы берут больничный почти 15 раз в год, и это, по их мнению, заметно снижает производительность труда.