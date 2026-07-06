Прибыль китайских промпредприятий выросла на 18,8% по итогам 5 месяцев 2026 года

Производство в Китае продолжает набирать обороты. Государственное статистическое управление КНР отмечает устойчивый рост прибыли крупных промышленных предприятий за первые 5 месяцев 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позитивная динамика особенно заметна в высокотехнологичных отраслях – спрос на электронные компоненты и системы хранения данных растет на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Сектор производства оборудования также показывает уверенное движение вперед, а высокотехнологичное производство сохраняет один из самых сильных темпов роста в промышленности.

Эксперты отмечают, расширение внутреннего спроса и активное внедрение цифровых решений поддерживают общий подъем. Положительные сигналы поступают и из сферы услуг. Индекс деловой активности в июне составил 54 пункта, оставаясь значительно выше пороговой отметки роста. Экспортные заказы увеличиваются, занятость укрепляется, а отпускные цены возвращаются к восходящей динамике. Сводный индекс, объединяющий производство и услуги, удерживается в зоне роста уже 13 месяцев подряд, подтверждая устойчивость восстановления китайской экономики и ее способность поддерживать высокую деловую активность.