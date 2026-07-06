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В Западной Вирджинии объявлен режим ЧП из-за пожара на крупном складе

06 июля 2026 09:04
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Мощный пожар полыхает на крупном складе в городе Паркерсберг в американском штате Западная Вирджиния. Несмотря на все усилия спасателей, им не удается взять пламя под контроль уже более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Западной Вирджинии объявлен режим ЧП из-за пожара на крупном складе-2

В районе объявлен режим чрезвычайного положения. Густой дым накрыл площадь в несколько километров. Жителям рекомендовано оставаться дома, закрыто несколько шоссе. Экстренные службы пока не могут определить уровень опасности, так как неизвестно, какие именно материалы горят. Склад для своей продукции арендовали несколько местных предприятий. Специалисты мониторят качество воздуха: по их данным, угрозы для здоровья людей и экологии нет. 

# Новости США # Пожары

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