В Западной Вирджинии объявлен режим ЧП из-за пожара на крупном складе

Мощный пожар полыхает на крупном складе в городе Паркерсберг в американском штате Западная Вирджиния. Несмотря на все усилия спасателей, им не удается взять пламя под контроль уже более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе объявлен режим чрезвычайного положения. Густой дым накрыл площадь в несколько километров. Жителям рекомендовано оставаться дома, закрыто несколько шоссе. Экстренные службы пока не могут определить уровень опасности, так как неизвестно, какие именно материалы горят. Склад для своей продукции арендовали несколько местных предприятий. Специалисты мониторят качество воздуха: по их данным, угрозы для здоровья людей и экологии нет.