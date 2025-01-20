В Поставах в Год благоустройства возведут и модернизируют сразу несколько объектов

О планах на Год благоустройства, под знаком которого проходит 2025-й в Беларуси. Сделать удобными для проживания все населенные пункты – от областных центров до небольших поселков – белорусы взялись за дело.

Так, Поставах идут работы по возведению и модернизации сразу нескольких объектов. Среди важнейших – строительство нового корпуса районной больницы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект включен в государственную инвестиционную программу. Его стоимость ориентировочно 5 миллионов рублей. Отделения оснастят самым современным медицинским оборудованием. Первых пациентов в новом отделении планируют принять уже в 2025 году. Обновление затронет и сферу образования. В этом поможет задел прошлого года.

Станислав Чимбург, заместитель председателя Поставского райисполкома:

Самыми значимыми объектами, которые были введены в 2024 году, – это детский дом семейного типа. В ноябре он был введен в эксплуатацию. Он у нас уже второй в Поставском районе. После капитального ремонта был введен в эксплуатацию стадион средней школы № 1. Это многофункциональное сооружение с тремя спортивными площадками, с воркаут-площадкой, с тренажерами. Много работы сделано по ремонту средней школы № 1, начальной школы. Много работы по благоустройству территории. По начальной школе работа продолжится. Летом Поставы примут спортивно-культурный фестиваль «Вытоки». Основные мероприятия пройдут на городском стадионе, к апгрейду которого уже приступили. Как только позволит погода, отремонтируют трибуны, уложат покрытие, благоустроят и территорию вокруг центральной спортивной площадки.

Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:

Будет город приводиться в надлежащий вид. Будет делаться колоссальный объем работ по благоустройству. Это и асфальтирование улиц, парковки, стоянки, реконструкция городского стадиона. Будет уложено искусственное покрытие. Оно уже приобретено.