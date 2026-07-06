Уровень воды в озере Балатон в Венгрии продолжает снижаться

Уровень воды в Балатоне продолжает снижаться, и на поверхности вновь появилась песчаная коса, которую местные жители называют «Островом обезьян», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди гуляют по участкам, которые еще недавно были под водой, дети играют в иле и строят песочные замки. Местные жители говорят: подобного масштаба Отмели они не видели десятилетиями.

Ливия Ваштаг:

Я выросла неподалеку, и раньше здесь всегда была вода. Сейчас озеро стало намного мельче. Я говорю детям, что они, возможно, последнее поколение, которое видит Балатон таким. Это красиво, но одновременно и тревожно.

Чаба Андраши:

Такой большой песчаной косы я никогда не видел. Вода уходит из‑за погоды и изменения климата. Не знаю, насколько это связано с управлением водными ресурсами, но ситуация явно ухудшается.

Похожая ситуация наблюдается и на озере Веленце – третьем по величине в Венгрии. Там уровень воды опустился почти до исторического минимума. Эксперты предупреждают, без осадков озеро может терять до половины сантиметра глубины ежедневно. Причина – сочетание климатических изменений и многолетних ошибок в управлении водными ресурсами. Власти обещают искать долгосрочные решения, но признают, быстрых мер не существует, а региону придется адаптироваться к новым условиям.