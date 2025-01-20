«Одно дело делаем» – на «Марафоне единства» в Минске встретились представители предприятий-партнёров

Ярко и масштабно. Минск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства» – праздник гордости за страну и сплоченности белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производственное единство 20 января царило на Минском вагоноремонтном заводе. В гости к одному из крупнейших в Беларуси предприятий, занимающихся модернизацией пассажирского подвижного состава, в рамках проекта «Одно дело делаем» приехало руководство Минского вагонного депо Минского отделения Белорусской железной дороги. Вот уже много лет организации сотрудничают. Вместе преодолевают вызовы и обеспечивают людям комфортные условия для путешествий.

Светлана Чумаченко, начальник лаборатории Минского вагонного депо УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»: Мы работаем на одно государство. Мы должны быть сплоченными, у нас должно быть единство. Мы делаем общее дело на благо и процветание нашей Родины.

Ирина Туровец, председатель первичной профсоюзной организации Минского вагоноремонтного завода:

Я очень горжусь своим заводом. Я его очень люблю. Я знаю, что здесь работают самые преданные люди и они все работают на благо нашей страны.

«Будущее в твоих руках». Мурал с таким названием – подарок от организаторов марафона жителям столицы. В Минске появится сразу два таких арт-объекта. Один уже открыли на улице Притыцкого. Картина – символичная: контур страны, который бережно держат в ладонях родители и ребенок. Это напоминание о том, что будущее страны зависит от каждого из нас.