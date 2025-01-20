Проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Атлант»

Уникальная экспозиция открыта в рамках «Марафона единства», который 20 января, после увлекательного путешествия по стране, вернулся в Минск. За неделю участники народного проекта побывают во всех районах города, познакомят минчан и гостей с выдающимися земляками, распахнут двери предприятий для экскурсий и заглянут с песней на производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Атланте» – крупнейшем заводе, выпускающий бытовую технику – 20 января запели прямо в цехах. Сотрудники уверены – залог их трудового успеха в единстве. Когда с коллегами можно «Разам працаваць, разам спяваць».

К нам в рабочее время пришли, подняли настроение, мы совершенно с другим настроением идем сегодня продолжать свой рабочий день. Нас объединяет. Мы получаем такое удовольствие. Поднимает настроение, зажигает. Честно говорю, хочется как-то в дальнейшем, чтобы у нас все так было хорошо.

Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант»:

«Марафон единства» действительно показывает, что мы делаем вместе одно дело, работаем на благо нашей страны. Конечно, мы с нетерпением ждали. Большая честь и счастье, что мы в числе первых принимаем эту акцию. В афише марафона – активности на любой вкус. Тех, кому интересен мир науки, ждут на интерактивной площадке Национального детского технопарка. Здесь представлены лучшие проекты учащихся образовательных смен. Можно не только изучить разработки, но и поучаствовать в интеллектуальных викторинах, сделать первые шаги в инженерном дизайне, авиакосмических технологиях и робототехнике.