Проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Атлант»
Уникальная экспозиция открыта в рамках «Марафона единства», который 20 января, после увлекательного путешествия по стране, вернулся в Минск. За неделю участники народного проекта побывают во всех районах города, познакомят минчан и гостей с выдающимися земляками, распахнут двери предприятий для экскурсий и заглянут с песней на производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На «Атланте» – крупнейшем заводе, выпускающий бытовую технику – 20 января запели прямо в цехах. Сотрудники уверены – залог их трудового успеха в единстве. Когда с коллегами можно «Разам працаваць, разам спяваць».
К нам в рабочее время пришли, подняли настроение, мы совершенно с другим настроением идем сегодня продолжать свой рабочий день.
Нас объединяет. Мы получаем такое удовольствие. Поднимает настроение, зажигает. Честно говорю, хочется как-то в дальнейшем, чтобы у нас все так было хорошо.
Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант»:
«Марафон единства» действительно показывает, что мы делаем вместе одно дело, работаем на благо нашей страны. Конечно, мы с нетерпением ждали. Большая честь и счастье, что мы в числе первых принимаем эту акцию.
В афише марафона – активности на любой вкус. Тех, кому интересен мир науки, ждут на интерактивной площадке Национального детского технопарка. Здесь представлены лучшие проекты учащихся образовательных смен. Можно не только изучить разработки, но и поучаствовать в интеллектуальных викторинах, сделать первые шаги в инженерном дизайне, авиакосмических технологиях и робототехнике.
Очень веселый и смешной робот. Мне очень нравится, можно задавать вопросы, познакомиться с ним.
Я тоже бы в будущем хотел заниматься робототехникой. Мне это так интересно, создавать роботов, программировать их.
Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:
Проекты, которые вы можете увидеть здесь, на этой выставке, это проекты, которые были выполнены по техническим заданиям предприятий и организаций реального сектора экономики.
Завершится первый день марафона финальным концертом культурно-патриотического фестиваля «Минск Единый». Шоу объединит около 1300 участников из разных сфер деятельности и творческих коллективов.