В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки

Новости Беларуси. Белорусы продолжают получать подарки к 7 ноября. В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Сельмашевский путепровод был на ремонте около девяти месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он соединяет микрорайон «Гомсельмаш» с Центральным и Советским районами областного центра.

Ежедневный трафик оценивается в 200 тысяч машин. Учитывая значимость магистрали, строители завершили ремонт в рекордные сроки. Работали в две смены, а иногда и круглосуточно, используя современные отечественные материалы.

Ждали, думали: когда мы уже дождемся? Наконец-то мы дождались. Слава богу! Дай бог, чтобы мост существовал много-много лет, нашим внукам и правнукам.

Очень рады! Спасибо всем рабочим.

Евгений Мачеча, директор филиала «Мостостроительное управление № 4» предприятия «Мостострой»:

Принципиально изменилась сама схема работы существующего сооружения, уменьшилось количество деформационных швов. В целом габариты сооружения остались без изменения, появились монолитные накладные тротуары – широкие, просторные для прохода людей, комфорта.