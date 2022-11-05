Прямой эфир

В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки

05 ноября 2022 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы продолжают получать подарки к 7 ноября. В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Сельмашевский путепровод был на ремонте около девяти месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он соединяет микрорайон «Гомсельмаш» с Центральным и Советским районами областного центра.

В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки-1

Ежедневный трафик оценивается в 200 тысяч машин. Учитывая значимость магистрали, строители завершили ремонт в рекордные сроки. Работали в две смены, а иногда и круглосуточно, используя современные отечественные материалы.

В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки-4

Ждали, думали: когда мы уже дождемся? Наконец-то мы дождались. Слава богу! Дай бог, чтобы мост существовал много-много лет, нашим внукам и правнукам.

В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки-7

Очень рады! Спасибо всем рабочим.

В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки-10

Евгений Мачеча, директор филиала «Мостостроительное управление № 4» предприятия «Мостострой»:
Принципиально изменилась сама схема работы существующего сооружения, уменьшилось количество деформационных швов. В целом габариты сооружения остались без изменения, появились монолитные накладные тротуары – широкие, просторные для прохода людей, комфорта.

В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки-13

Сложность в работе была в том, что под мостом находятся железнодорожные пути. Приходилось это учитывать: заменены некоторые балки, укреплены опоры и несущие конструкции. Как результат – их прочность увеличена в три раза.

# Мосты Беларуси # общество # Евгений Мачеча # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День военной разведки отмечают в Вооружённых Силах Беларуси
05 ноября 2022 08:33

День военной разведки отмечают в Вооружённых Силах Беларуси

Площадь белорусской экспозиции на Китайской международной выставке импорта– около 100 кв. м
05 ноября 2022 07:30

Площадь белорусской экспозиции на Китайской международной выставке импорта– около 100 кв. м

Звёзды мировой величины, оркестр и опера. Как прошёл творческий вечер народного артиста СССР Валентина Елизарьева?
04 ноября 2022 20:24

Звёзды мировой величины, оркестр и опера. Как прошёл творческий вечер народного артиста СССР Валентина Елизарьева?