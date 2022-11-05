Народные приметы на ноябрь: когда готовиться к морозам и будет ли зима долгой?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 7 ноября сухо, зимние месяцы будут холодными и снежными, рассказали в программе «Плюс-минус». Если листья во время осинового листопада упали вверх лицом, то зима будет морозной, а если наоборот, то теплой. Если на деревьях еще много листьев – зима будет затяжной.
8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. Мороз и снег на Димитрия сулили холодную, морозную зиму. А вот оттепель обещает теплую мокрую зиму и раннюю весну.
9 ноября православная церковь вспоминает Нестора Летописца. Наши предки подметили, что если на Нестора снег падает на сырую землю, то скоро начнутся морозы, зато весна придет рано и принесет много подснежников. Утренний туман в этот день обещает оттепель, а вот иней на ветках – похолодание.
10 ноября православные христиане вспоминают святую Параскеву, которую в народе связывали с именем богини Пятницы. Иней на деревьях поутру – к похолоданию, а утренний туман – к хорошей погоде днем.
Обычно с 11 ноября усиливаются ветра. Чтобы определить погоду на ближайшие дни, нужно внимательно наблюдать за природой. Считается, что если 11 ноября идет дождь или снег, то на Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель. Если облака движутся по небу низко и медленно, скоро стоит ждать похолодания.
От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября.