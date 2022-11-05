Народные приметы на ноябрь: когда готовиться к морозам и будет ли зима долгой?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 7 ноября сухо, зимние месяцы будут холодными и снежными, рассказали в программе «Плюс-минус». Если листья во время осинового листопада упали вверх лицом, то зима будет морозной, а если наоборот, то теплой. Если на деревьях еще много листьев – зима будет затяжной.

8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. Мороз и снег на Димитрия сулили холодную, морозную зиму. А вот оттепель обещает теплую мокрую зиму и раннюю весну.