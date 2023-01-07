«Мама, я в больнице!» Мошенники снова обманули доверчивых белорусов – несколько историй
Новости Беларуси. На связи телефонные мошенники. Белорусов предостерегают от звонков незнакомцев с фразой в духе «Мама, я в больнице!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот пример. Подобным образом аферисты обманули 82-летнюю жительницу Минска. На связь с пожилой женщиной вышел лжеправоохранитель и сообщил, что ее дочь стала виновницей жуткого ДТП, якобы на лечение пострадавшей срочно нужна крупная сумма. Вместо того, чтобы позвонить и все выяснить у дочки, доверчивая пенсионерка отдала курьеру более 10 тысяч рублей.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
От неизвестного в одном из мессенджеров он получал адреса потерпевших и указания о переводе денег на различные счета криптокошельков. Всего подросток успел выполнить пять таких заказов. 16-летнему учащемуся столичного колледжа предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере. К нему санкцией прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Аналогичным образом обманули и 70-летнюю жительницу Московского района столицы. Вечером 14 декабря прошлого года звонивший лжеправоохранитель сообщил, что дочь женщины является виновницей аварии, и для избежания уголовной ответственности он потребовал передать все имеющиеся сбережения. Пенсионерка отдала курьеру более 1 000 евро, 5 500 долларов и 2 000 белорусских рублей. Перезвонив своей дочери, женщина поняла, что ее обманули, и незамедлительно обратилась в милицию. По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Расследования продолжаются. Устанавливаются все лица, причастные к совершению данных преступлений.
В 2022 году только в Минске доверчивые горожане отдали телефонным мошенникам более 9 миллионов своих доходов. Если вы попали в подобную ситуацию, положите трубку, перезвоните родным и уточните, все ли в порядке. А также сообщите об инциденте в 102.
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