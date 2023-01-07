«Мама, я в больнице!» Мошенники снова обманули доверчивых белорусов – несколько историй

Новости Беларуси. На связи телефонные мошенники. Белорусов предостерегают от звонков незнакомцев с фразой в духе «Мама, я в больнице!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот пример. Подобным образом аферисты обманули 82-летнюю жительницу Минска. На связь с пожилой женщиной вышел лжеправоохранитель и сообщил, что ее дочь стала виновницей жуткого ДТП, якобы на лечение пострадавшей срочно нужна крупная сумма. Вместо того, чтобы позвонить и все выяснить у дочки, доверчивая пенсионерка отдала курьеру более 10 тысяч рублей.