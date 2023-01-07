Митрополит Вениамин в Рождество: каждый, кто искренне обратится к Богу, сможет разделить торжество праздника

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово. Богослужения в храмах начались в сочельник, однако подготовка к торжеству длилась на протяжении 40 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество – один из важнейших дней в Церковном календаре. Его важно посвятить семье и близким людям.

6 января завершился строгий пост. По церковному уставу, верующие не принимали пищу с маслом, мясо и молочные продукты.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня каждый, если всем сердцем искренне обратится к Богу в благодарственной молитве, сможет разделить торжество великого праздника. Пусть в эти святые дни родившийся от девы Марии богомладенец Христос дарит каждому из нас рождественскую радость. Доброго вам здравия, божьей помощи во всех трудах, и пусть каждый день нашей жизни освещается светом Вифлеемской звезды.

Завершающее богослужение пройдет сегодня, это Великая вечерня. Согласно ежегодной традиции, настоятели всех столичных храмов соберутся для рождественской литургии.