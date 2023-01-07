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Митрополит Вениамин в Рождество: каждый, кто искренне обратится к Богу, сможет разделить торжество праздника

07 января 2023 08:13
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово. Богослужения в храмах начались в сочельник, однако подготовка к торжеству длилась на протяжении 40 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин в Рождество: каждый, кто искренне обратится к Богу, сможет разделить торжество праздника-1

6 января завершился строгий пост. По церковному уставу, верующие не принимали пищу с маслом, мясо и молочные продукты.

Рождество – один из важнейших дней в Церковном календаре. Его важно посвятить семье и близким людям.

Митрополит Вениамин в Рождество: каждый, кто искренне обратится к Богу, сможет разделить торжество праздника-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня каждый, если всем сердцем искренне обратится к Богу в благодарственной молитве, сможет разделить торжество великого праздника. Пусть в эти святые дни родившийся от девы Марии богомладенец Христос дарит каждому из нас рождественскую радость. Доброго вам здравия, божьей помощи во всех трудах, и пусть каждый день нашей жизни освещается светом Вифлеемской звезды.

Завершающее богослужение пройдет сегодня, это Великая вечерня. Согласно ежегодной традиции, настоятели всех столичных храмов соберутся для рождественской литургии.

«Ощущаем единство со всем православным миром». Президент Беларуси поздравил верующих с Рождеством Христовым.

Митрополит Вениамин в Рождество: каждый, кто искренне обратится к Богу, сможет разделить торжество праздника-7

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# Рождество # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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