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В Минске задержаны курьеры телефонных мошенников

03 января 2023 08:15
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Столичные милиционеры не дали мошенникам обмануть пенсионерку и задержали курьеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержаны курьеры телефонных мошенников-1

Правоохранителям сообщили, что пожилую минчанку собираются обмануть телефонные аферисты, выманивая деньги за спасение дочери, которая попала в ДТП. Оперативники незамедлительно выехали к женщине домой. Пенсионерка поверила звонившим и уже была готова передать названную сумму. Но сотрудники опередили злоумышленников: жертве объяснили, что ее обманули и с дочерью все в порядке. Курьеры задержаны. Предложение о незаконной подработке мужчины нашли в мессенджере. Это было их первое задание.

В Минске задержаны курьеры телефонных мошенников-4

Мошенники предлагают съездить за взяткой, мы ее берем, едем в адрес, куда говорят мошенники. Закидываем туда деньги, берем свой процент.

В Минске задержаны курьеры телефонных мошенников-7

Андрей Арловский, начальник отдела УУР ГУВД Минска:
Следователями в отношении задержанных возбуждены уголовные дела за мошенничество. Напоминаем: лица, выполняющие роль курьеров, наравне с другими участниками преступной схемы отвечают по закону, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного потерпевшим.

В Минске задержаны курьеры телефонных мошенников-10

Милиция напоминает, что при поступлении подобных звонков нужно немедленно прекратить разговор, связаться с родственником и убедиться, что с ним все в порядке. Также следует сообщить о произошедшем правоохранителям.

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# Мошенничество # общество # Андрей Арловский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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