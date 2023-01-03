В Минске задержаны курьеры телефонных мошенников

Столичные милиционеры не дали мошенникам обмануть пенсионерку и задержали курьеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранителям сообщили, что пожилую минчанку собираются обмануть телефонные аферисты, выманивая деньги за спасение дочери, которая попала в ДТП. Оперативники незамедлительно выехали к женщине домой. Пенсионерка поверила звонившим и уже была готова передать названную сумму. Но сотрудники опередили злоумышленников: жертве объяснили, что ее обманули и с дочерью все в порядке. Курьеры задержаны. Предложение о незаконной подработке мужчины нашли в мессенджере. Это было их первое задание.

Мошенники предлагают съездить за взяткой, мы ее берем, едем в адрес, куда говорят мошенники. Закидываем туда деньги, берем свой процент.

Андрей Арловский, начальник отдела УУР ГУВД Минска:

Следователями в отношении задержанных возбуждены уголовные дела за мошенничество. Напоминаем: лица, выполняющие роль курьеров, наравне с другими участниками преступной схемы отвечают по закону, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного потерпевшим.