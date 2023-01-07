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«Ощущаем единство со всем православным миром». Президент Беларуси поздравил верующих с Рождеством Христовым

07 января 2023 07:37
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Новости Беларуси. Один из самых важных праздников года. Православные верующие отмечают Рождество Христово. В нашей стране это около 4,5 миллиона белорусов, примерно половина всех жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церковь гласит, что в праздник Рождества человек примиряется с Богом. Всю ночь в православных церквях длилось богослужение, а на утро верующие поздравили друг друга с Рождеством Христовым.

«Ощущаем единство со всем православным миром». Президент Беларуси поздравил верующих с Рождеством Христовым-1

Праздничные богослужения проводятся в 46 православных храмах. В Свято-Духовом кафедральном соборе праздничное богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В нашей стране государство и церковь – надежные партнеры, создающие фундамент для укрепления межконфессионального и межнационального единства белорусского народа. Наш Президент с огромным уважением относится к религии, церковным традициям и священнослужителям. Также на все большие праздники посещает храмы. Сегодня главу государства также ожидают на праздничном богослужении.

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с праздником Рождества Христова.

«Ощущаем единство со всем православным миром». Президент Беларуси поздравил верующих с Рождеством Христовым-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова. В это прекрасное время, когда сердца миллионов верующих согреты волшебством одного из самых светлых христианских праздников, мы ощущаем единство со всем православным миром, наполняемся особым чувством сопричастности к великому таинству и доказываем свою веру благими делами.

Для белорусов главные христианские ценности – искренняя любовь к ближнему, мудрость, открытость, милосердие – были и остаются настоящей путеводной звездой. Зная не понаслышке цену миру и согласию, дружбе и добрососедству, мы всегда готовы протянуть руку помощи в трудной ситуации и разделить радостные моменты. Пусть сияние Рождества озарит счастьем каждую семью, укрепит домашний очаг, наполнит его неповторимой атмосферой взаимопонимания и тепла.

«Ощущаем единство со всем православным миром». Президент Беларуси поздравил верующих с Рождеством Христовым-7

Торжественные ночные богослужения прошли по всей стране. Всю ночь православные верующие праздновали Рождество Христово. Коляды продлятся до Крещения. В эти дни принято ходить в гости, делать подарки и не забывать о добрых делах.

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# Рождество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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