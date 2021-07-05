«Мама, я хочу обратно в Ружанский санаторий». Вот что сказала девочка после поездки с мамой в Турцию

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Глава государства высказывался насчет путешествий по Беларуси. Он говорит: «Меня удручает тот факт, что у нас в Беларуси не знают Беларусь, особенно молодежь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах, Черногории, Турции или Барселоне, а Беларуси не знают. А мест прекрасных предостаточно. Поэтому я бы попросил: все-таки не надо стремиться куда-то полететь с тремя-четырьмя пересадками». Отдыхайте дома – он об этом говорил буквально в начале июня, посещая вторую больницу. Его спросили о том, как нам добраться за рубеж. В связи с этим у меня вопрос. У нас сейчас есть возможность полететь в ту же Турцию, в любую другую страну через Россию.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Уехать в ту же Россию, где есть что посмотреть.

Алена Сырова:

Способ найти можно. Почему я как белорус должна остаться в Беларуси, предпочесть наш отдых тому, который знакомый, понятный, той же Турции? Чем мы можем заинтересовать самих себя?