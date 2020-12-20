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«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр

20 декабря 2020 07:13
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В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как Ростислав Янковский попал в театр и стал актером. 

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-1

 

А ведь именно жена в свое время приложила руку к тому, чтобы Янковский начал играть. Водители, чтобы задобрить молодого сотрудника и выбить хороший наряд, то и дело подкидывали ему горячительных пол-литра. Такой расклад молодой жене был совсем не по душе.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-4

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского, режиссер:
Мама, наверное, старалась его образумить, когда он работал диспетчером на автобазе, он сильно пил. Пьяным его привозили домой. Это было, да.

Однажды, прогуливаясь в городе, Нина наткнулась на объявление: местный Дворец культуры набирает актеров в театральный кружок.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-7

Нина Янковская, жена Ростислава Янковского:
Я ему тогда говорю: «Слава, пойди, чтоб заняться». Он действительно пошел, его взяли с удовольствием, такого красавца и не взять, конечно. Там сразу выпустили спектакль, где он играет главную роль, очень хорошо играет, просто замечательно.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-10

Первый спектакль мужа Нина Янковская запомнила на всю жизнь. Через пару часов после премьеры она родила первенца – Игоря. Ростислава заметил руководитель местного театра Дмитрий Ляховецкий. И тут же пригласил его на профессиональную сцену. На отсутствие специального образования закрыли глаза. К тому же при театре была студия. Янковский учился и параллельно играл.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-13

Владимир Янковский:
Там его заметили в Таджикистане, в Ленинабадском театре, пригласили туда сразу. Красивый молодой парень, сразу стал играть, а у него нет образования, не было никакого никогда. А там уже на гастролях когда-то из Минска заметили и пригласили в Минск.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-16

Путь был неблизким. Однако, отбросив все сомнения, молодой Янковский едет в Беларусь. На этот раз пробовать себя в кино. Пробы, увы, провалил. Потому как и знать не знал ничего о кинематографе. Зато на поразительно открытого, статного и харизматичного актера тут же обратил внимание директор Русского драмтеатра и позвал к себе.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-19

Нина Янковская:
«Нина, так и так, что мне делать?» – говорит. Я говорю: «Как что делать? Соглашаться, это же Минск, это же огромный театр, ты что?» Он мне говорит: «Тогда собирайся».

Так в 1957 году Янковские оказались в Беларуси. Она стала для них второй родиной, а Горьковский – вторым домом. И это отнюдь не метафора. Три с половиной года семья актера с маленьким сыном на руках ютилась в гримерке театра.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-22

Сергей Ковальчик, художественный руководитель НАДТ им. М. Горького:
Это вся жизнь человека отдана вот этому зданию театра, который Русский театр или Национальный академический театр им. М. Горького.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-25

Немногим ранее в Минск приезжает семья будущей примы Горьковского театра и главной партнерши по сцене Янковского – Александры Климовой. Этот период критики в один голос назовут расцветом Русского театра.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-28

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь:
С этого времени, я считаю, в Театре имени Горького, когда приехали вот эти два потрясающих, великих актера, которые создали сценический тандем, творческую пару, Янковский – Климова, начинается, на мой взгляд, золотая страница истории Театра Горького.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-31

Спустя время им дополнительно выделили соседнюю гримерку. К тому же пришлось забрать из Ленинабада под крыло Ростислава младшего брата – Олега, который совсем отбился от рук матери. Так и жили: взрослые в одной гримерке, Олег и Игорь – в другой.

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр-34

Нина Янковская:
Очень хорошо, легко жили, хотя не говорили, что голодали. Когда я готовила, по всему театру борщи мои были, котлеты, приходили, у нас открыто было все, выпивали, приносили с собой чекушку, было чем закусить. Писали «спасибо» и уходили.

Лечащий врач Янковского: «Я больше таких людей не встречал по такой мощи, внутренней энергии, силе» – подробнее здесь

# Белорусские актеры # общество # Ростислав Янковский # Владимир Янковский # Нина Янковская # Андрей Душечкин # Сергей Ковальчик # Фотофакт

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