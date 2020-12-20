«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как Ростислав Янковский попал в театр и стал актером.

А ведь именно жена в свое время приложила руку к тому, чтобы Янковский начал играть. Водители, чтобы задобрить молодого сотрудника и выбить хороший наряд, то и дело подкидывали ему горячительных пол-литра. Такой расклад молодой жене был совсем не по душе.

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского, режиссер:

Мама, наверное, старалась его образумить, когда он работал диспетчером на автобазе, он сильно пил. Пьяным его привозили домой. Это было, да. Однажды, прогуливаясь в городе, Нина наткнулась на объявление: местный Дворец культуры набирает актеров в театральный кружок.

Нина Янковская, жена Ростислава Янковского:

Я ему тогда говорю: «Слава, пойди, чтоб заняться». Он действительно пошел, его взяли с удовольствием, такого красавца и не взять, конечно. Там сразу выпустили спектакль, где он играет главную роль, очень хорошо играет, просто замечательно.

Первый спектакль мужа Нина Янковская запомнила на всю жизнь. Через пару часов после премьеры она родила первенца – Игоря. Ростислава заметил руководитель местного театра Дмитрий Ляховецкий. И тут же пригласил его на профессиональную сцену. На отсутствие специального образования закрыли глаза. К тому же при театре была студия. Янковский учился и параллельно играл.

Владимир Янковский:

Там его заметили в Таджикистане, в Ленинабадском театре, пригласили туда сразу. Красивый молодой парень, сразу стал играть, а у него нет образования, не было никакого никогда. А там уже на гастролях когда-то из Минска заметили и пригласили в Минск.

Путь был неблизким. Однако, отбросив все сомнения, молодой Янковский едет в Беларусь. На этот раз пробовать себя в кино. Пробы, увы, провалил. Потому как и знать не знал ничего о кинематографе. Зато на поразительно открытого, статного и харизматичного актера тут же обратил внимание директор Русского драмтеатра и позвал к себе.

Нина Янковская:

«Нина, так и так, что мне делать?» – говорит. Я говорю: «Как что делать? Соглашаться, это же Минск, это же огромный театр, ты что?» Он мне говорит: «Тогда собирайся». Так в 1957 году Янковские оказались в Беларуси. Она стала для них второй родиной, а Горьковский – вторым домом. И это отнюдь не метафора. Три с половиной года семья актера с маленьким сыном на руках ютилась в гримерке театра.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель НАДТ им. М. Горького:

Это вся жизнь человека отдана вот этому зданию театра, который Русский театр или Национальный академический театр им. М. Горького.

Немногим ранее в Минск приезжает семья будущей примы Горьковского театра и главной партнерши по сцене Янковского – Александры Климовой. Этот период критики в один голос назовут расцветом Русского театра.

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь:

С этого времени, я считаю, в Театре имени Горького, когда приехали вот эти два потрясающих, великих актера, которые создали сценический тандем, творческую пару, Янковский – Климова, начинается, на мой взгляд, золотая страница истории Театра Горького.

Спустя время им дополнительно выделили соседнюю гримерку. К тому же пришлось забрать из Ленинабада под крыло Ростислава младшего брата – Олега, который совсем отбился от рук матери. Так и жили: взрослые в одной гримерке, Олег и Игорь – в другой.