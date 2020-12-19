Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них

Новости Беларуси. Заморский ананас и белорусская клюква помогут привести в норму артериальное давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентка Могилевского университета продовольствия разрабатывает блюда для людей, страдающих гипертонией. У авторских рецептов научный подход. Здоровое меню Натальи Сивенковой уже отметили дипломом на республиканском конкурсе. Авторский рецепт попробовала Юлия Мычка. Куриные рулетики с клюквой – это не кулинарная находка в интернете, а авторский рецепт студентки университета продовольствия. У нее каждый ингредиент не только для вкуса, но и для пользы.

Наталья Сивенкова, студентка Могилевского университета продовольствия:

Это клюква могилевская, с наших болот белорусских. Вообще, клюква богата витамином С и оказывает оздоравливающе действие. Она разжижает кровь, выводит токсины из организма и понижает, конечно же, артериальное давление.

В рецепте нет соли и сахара – это одно из главных условий меню для гипертоников. Вместо них Наталья использует куркуму и натертый ананас. Разработка профилактического блюда – целая наука. Нужно учитывать не только химический состав сырья, пищевую ценность и термообработку, важно понимать, как эти продукты влияют на отдельные органы человека. На этом этапе технологу на помощь приходят биология и химия. Повар-разработчик «включает» врача.

Наталья Сивенкова:

Я планировала поступать в медицинский университет, мне нравились тема биологии, тема химии. Я учавствовала в олимпиадах по биологии, учась в лицее. Можно сказать, с этого началась моя научная деятельность. За пару месяцев до сдачи ЦТ я все-таки передумала и решила поступать в наш Могилевский университет продовольствия и связать свою жизнь с кулинарией.

Создание нового профилактического рецепта – процесс небыстрый. Промежуточные варианты постепенно обрастают новыми ингредиентами. Хорошо, что домашний эксперт кулинарных шедевров Натальи готов дегустировать новинки хоть каждый день.

Наталья Сивенкова:

Пробует мои произведения, скажем так, искусства мой папа. Он любит дегустировать, он мне советует в некоторых случаях, что больше добавить, что меньше. Я прислушиваюсь к его мнению.

Юлия Мычка, корреспондент:

На разработку этого блюда у Наташи ушел целый месяц и еще 20 килограмм куриного филе. Сейчас мы попробуем, что же из этого получилось. Как по мне, очень вкусно, блюдо достойно новогоднего стола.

Научной деятельностью Наталья занимается в свободное от учебы время. Сейчас акценты сместились, на носу защита диплома, а это целый проект ресторана с белорусской кухней: от интерьера до меню, в котором точно будут авторские блюда молодого диетолога.

Татьяна Балашенко, доцент кафедры Могилевского университета продовольствия:

Несомненно, для любого вуза очень престижно, когда развивается и процветает студенческая наука. В нашем университете созданы все условия для того, чтобы привлекать будущих специалистов к этому творческому процессу. Это один из этапов формирования профессиональных компетенций будущего специалиста. Ведь наши выпускники идут работать руководителями на объекты питания, в пищевую промышленность.