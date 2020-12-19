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Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них

19 декабря 2020 18:18
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Новости Беларуси. Заморский ананас и белорусская клюква помогут привести в норму артериальное давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-1

Студентка Могилевского университета продовольствия разрабатывает блюда для людей, страдающих гипертонией. У авторских рецептов научный подход. Здоровое меню Натальи Сивенковой уже отметили дипломом на республиканском конкурсе.

Авторский рецепт попробовала Юлия Мычка.

Куриные рулетики с клюквой – это не кулинарная находка в интернете, а авторский рецепт студентки университета продовольствия. У нее каждый ингредиент не только для вкуса, но и для пользы.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-4

Наталья Сивенкова, студентка Могилевского университета продовольствия:
Это клюква могилевская, с наших болот белорусских. Вообще, клюква богата витамином С и оказывает оздоравливающе действие. Она разжижает кровь, выводит токсины из организма и понижает, конечно же, артериальное давление.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-7

В рецепте нет соли и сахара – это одно из главных условий меню для гипертоников. Вместо них Наталья использует куркуму и натертый ананас.

Разработка профилактического блюда – целая наука. Нужно учитывать не только химический состав сырья, пищевую ценность и термообработку, важно понимать, как эти продукты влияют на отдельные органы человека. На этом этапе технологу на помощь приходят биология и химия. Повар-разработчик «включает» врача.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-10

Наталья Сивенкова:
Я планировала поступать в медицинский университет, мне нравились тема биологии, тема химии. Я учавствовала в олимпиадах по биологии, учась в лицее. Можно сказать, с этого началась моя научная деятельность. За пару месяцев до сдачи ЦТ я все-таки передумала и решила поступать в наш Могилевский университет продовольствия и связать свою жизнь с кулинарией.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-13

Создание нового профилактического рецепта – процесс небыстрый. Промежуточные варианты постепенно обрастают новыми ингредиентами. Хорошо, что домашний эксперт кулинарных шедевров Натальи готов дегустировать новинки хоть каждый день.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-16

Наталья Сивенкова:
Пробует мои произведения, скажем так, искусства мой папа. Он любит дегустировать, он мне советует в некоторых случаях, что больше добавить, что меньше. Я прислушиваюсь к его мнению.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-19

Юлия Мычка, корреспондент:
На разработку этого блюда у Наташи ушел целый месяц и еще 20 килограмм куриного филе. Сейчас мы попробуем, что же из этого получилось. Как по мне, очень вкусно, блюдо достойно новогоднего стола.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-22

Научной деятельностью Наталья занимается в свободное от учебы время. Сейчас акценты сместились, на носу защита диплома, а это целый проект ресторана с белорусской кухней: от интерьера до меню, в котором точно будут авторские блюда молодого диетолога.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-25

Татьяна Балашенко, доцент кафедры Могилевского университета продовольствия:
Несомненно, для любого вуза очень престижно, когда развивается и процветает студенческая наука. В нашем университете созданы все условия для того, чтобы привлекать будущих специалистов к этому творческому процессу. Это один из этапов формирования профессиональных компетенций будущего специалиста. Ведь наши выпускники идут работать руководителями на объекты питания, в пищевую промышленность.

Студентка из Могилёва разрабатывает специальные блюда для гипертоников. Мы попробовали одно из них-28

Два авторских здоровых блюда от Натальи Сивенковой уже внедрены в производство в одном из могилевских ресторанов – это куриные рулетики и десерт из свекольного желе.

# Студенты # общество # Наталья Сивенкова # Юлия Мычка # Татьяна Балашенко # Фотофакт

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