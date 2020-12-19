Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды: Начало недели ожидается довольно спокойным в погодном плане. В области повышенного атмосферного давления осадков прогнозируется мало. По ночам будет подмораживать, минимальная температура составит 1-7 мороза, днем, в основном, столбики термометров покажут от -3 до +3°C.

Однако со среды (23 декабря) характер погоды в стране изменится, атмосферные фронты с Западной Европы принесут большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Осадки будут отмечаться на большей части территории страны. Также местами прогнозируются туман и гололедные явления: слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в ночные часы будет, в основном, составлять 0 – -5°C, а днем температура будет слабоположительная: от 0 до 5 градусов тепла. Неустойчивая с осадками погода сохранится и в выходные дни.