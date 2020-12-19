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Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю

19 декабря 2020 19:29
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Зима взяла паузу. Синоптики радуют: сильных заморозков не ожидается, рассказали в программе «Плюс-минус». В стране установится комфортная погода.  

В начале недели погодные условия будет формировать область повышенного атмосферного давления.  

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:  
Начало недели ожидается довольно спокойным в погодном плане. В области повышенного атмосферного давления осадков прогнозируется мало. По ночам будет подмораживать, минимальная температура составит 1-7 мороза, днем, в основном, столбики термометров покажут от -3 до +3°C.  

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Однако со среды (23 декабря) характер погоды в стране изменится, атмосферные фронты с Западной Европы принесут большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Осадки будут отмечаться на большей части территории страны. Также местами прогнозируются туман и гололедные явления: слабый гололед, на дорогах гололедица.  

Температура воздуха в ночные часы будет, в основном, составлять 0 – -5°C, а днем температура будет слабоположительная: от 0 до 5 градусов тепла. Неустойчивая с осадками погода сохранится и в выходные дни.  

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-16

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-18

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю-20

По западной половине скажется влияние атмосферных фронтов, которые придут к нам с Западной Европы.  

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Александр Беганский # Фотофакт

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