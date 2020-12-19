Лечащий врач Янковского: «Я больше таких людей не встречал по такой мощи, внутренней энергии, силе»

Все складывалось как нельзя лучше. В 1988 году Ростислав Янковский становится секретарем правления, а спустя 10 лет – членом президиума Союза театральных деятелей Беларуси. Беда пришла внезапно. Актер почувствовал себя неважно.

Олег Суконко, лечащий врач Ростислава Янковского: С Ростиславом Ивановичем, к сожалению, я познакомился, когда он заболел. Ему было всего лишь 60 лет, заболел тяжело, онкология. Но ему в некотором смысле повезло. Повезло, что в это время, а это было достаточно давно, появилась эндоскопическая хирургия. Никаких разрезов, ничего не нужно делать. Мы получили как раз оборудование. Он был второй или третий, кого я оперировал на мочевом пузыре. Операция прошла удачно, я подчеркиваю, это была вторая или третья операция в нашей стране, не нужно было больших разрезов, она получилась удачной. В последующем к нему болезнь вообще не возвращалась.

Олег Суконко:

Вот если бы он не работал, он умер бы, не знаю, в течение года или двух. Все это пережил, не ныл потом, ничего. Вначале было, конечно, все было, проблемы были, консилиумы собирали. Необычный человек, я больше таких людей не встречал по такой мощи, по такой внутренней энергии, силе.

Янковский уже находился в реанимации. Прямо из больницы он приехал на открытие «Лістапада». А после сел на поезд и укатил в Москву.