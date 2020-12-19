«В Польше широко распространены мусорные договоры». История медсестры, которая 4 года работала за границей

Новости Беларуси. Спутником белорусских протестов были настроения и посылы, доносящиеся из Польши. Под Варшавой находится штаб, который координировал действия деструктивно настроенных граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Зрители писали и просили: расскажите о Польше. Заказ выполнен. Польский след настолько заметен в хождениях белорусов, заблудившихся эмоциями и мозгами в трех Telegram-каналах, что еще чуть-чуть и прорежется: Jeszcze Polska nie zginęła. Но история этой песни, как и геополитических амбиций Варшавы, – хитрость, ложь и предательство соседей.

В студии ярый ябатька и прикорытник Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой: «Сегодня я буду сгибать несгибаемую Польшу. На карте»

Евгений Пустовой:

Неужели уроки украинцев не усвоили – только клубничные плантации панов, только самая непрестижная работа. Та, что для поляков ганебна или унизительна. Короче, холопское существование. Не верите? Ну, тогда внимайте тем, кто уже испил гостеприимной гербатки польского разлива.