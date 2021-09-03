Мама родила в 17, её дочь тоже родила рано. Узнали у эксперта, есть ли в этом взаимосвязь

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Раньше считалось, что если девочка забеременела в раннем возрасте, то это упущение семьи. Как правило, это семья, где ей уделяется мало внимания, она ищет его где-то на стороне. Или в этой семье мама тоже рано родила, мы видим такие примеры, когда мама родила в 17, а потом и ее дочка родила в 17. Есть какое-то объяснение? Есть взаимосвязь?