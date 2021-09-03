Мама родила в 17, её дочь тоже родила рано. Узнали у эксперта, есть ли в этом взаимосвязь

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Раньше считалось, что если девочка забеременела в раннем возрасте, то это упущение семьи. Как правило, это семья, где ей уделяется мало внимания, она ищет его где-то на стороне. Или в этой семье мама тоже рано родила, мы видим такие примеры, когда мама родила в 17, а потом и ее дочка родила в 17. Есть какое-то объяснение? Есть взаимосвязь?
Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эксперт по осознанному материнству:
Безусловно, группа ранней беременности не является однородной. Здесь есть и те девочки, которые очень сильно любят свою вторую половину, они готовы вместе растить этого ребенка. Возможно, даже замужем. И есть группа молодых женщин, девушек, которые таким образом протестуют, как вы и сказали, против какого-то давления со стороны взрослых, может, где-то недостатка внимания. Есть группа, которая ищет любви и поддержки именно таким способом, таким образом. А есть группа социально неблагополучных семей, когда девочки не думают о контрацепции. Такое тоже бывает. Четвертая группа – это где-то жертвы, где-то, может, им просто не повезло, иногда они копируют родовые сценарии, неосознанно копируют поведение мамы, снова повторяют тот же жизненный путь.
Самой молодой маме 13 лет. Есть ли в Беларуси проблема ранней беременности – читайте здесь.