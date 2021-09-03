Матч между писателями и учениками и фестиваль юмора. Что будет в Копыле на День белорусской письменности?

Новости Беларуси. Фестиваль книги и прессы. Копыль 4 и 5 сентября принимает День белорусской письменности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Райцентр готовился к празднику целый год. А уже в субботу, 4 сентября, здесь готовы встречать гостей. В программе тематические экспозиции, презентации, интерактивные площадки. Выставки исторической книги, детской литературы, мастер-классы, викторины и игры. Также пройдет фестиваль юмора, будут работать спортивные площадки и праздничная торговля.