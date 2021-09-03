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Матч между писателями и учениками и фестиваль юмора. Что будет в Копыле на День белорусской письменности?

03 сентября 2021 13:57
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Новости Беларуси. Фестиваль книги и прессы. Копыль 4 и 5 сентября принимает День белорусской письменности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Матч между писателями и учениками и фестиваль юмора. Что будет в Копыле на День белорусской письменности?-1

Райцентр готовился к празднику целый год. А уже в субботу, 4 сентября, здесь готовы встречать гостей. В программе тематические экспозиции, презентации, интерактивные площадки. Выставки исторической книги, детской литературы, мастер-классы, викторины и игры. Также пройдет фестиваль юмора, будут работать спортивные площадки и праздничная торговля.

Матч между писателями и учениками и фестиваль юмора. Что будет в Копыле на День белорусской письменности?-4

На 4 сентября запланирован товарищеский матч между командами учеников и писателей. Пройдет научно-практическая конференция «Копыльские чтения». В воскресенье, 5 сентября, главное торжество Дня письменности – вручение Национальной литературной премии.

# День белорусской письменности # общество # Фотофакт

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