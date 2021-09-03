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Проект «Классика у Ратуши» завершает сезон. Когда состоится последний концерт?

03 сентября 2021 13:37
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Новости Беларуси. Музыка из зарубежных и советских фильмов прозвучит в Верхнем городе в эту субботу, 4 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот день полюбившийся минчанам проект «Классика у Ратуши» завершает сезон.

Проект «Классика у Ратуши» завершает сезон. Когда состоится последний концерт?-1

«Музыку кино» исполнит Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси Михаила Козинца. Прозвучат мелодии и песни из фильмов мирового кинематографа и из классики советского кино. А на сцену выйдут солисты оркестра – лауреаты международных конкурсов.

# Развлечения # общество # Иосиф Жинович # Михаил Козинец # Фотофакт

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