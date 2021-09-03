Проект «Классика у Ратуши» завершает сезон. Когда состоится последний концерт?

Новости Беларуси. Музыка из зарубежных и советских фильмов прозвучит в Верхнем городе в эту субботу, 4 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот день полюбившийся минчанам проект «Классика у Ратуши» завершает сезон.