Проект «Классика у Ратуши» завершает сезон. Когда состоится последний концерт?

Новости Беларуси. Музыка из зарубежных и советских фильмов прозвучит в Верхнем городе в эту субботу, 4 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот день полюбившийся минчанам проект «Классика у Ратуши» завершает сезон.
Новости Беларуси. Музыка из зарубежных и советских фильмов прозвучит в Верхнем городе в эту субботу, 4 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот день полюбившийся минчанам проект «Классика у Ратуши» завершает сезон.
«Музыку кино» исполнит Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси Михаила Козинца. Прозвучат мелодии и песни из фильмов мирового кинематографа и из классики советского кино. А на сцену выйдут солисты оркестра – лауреаты международных конкурсов.