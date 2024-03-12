«Мама погрязла в делах детей». Надо ли делать уроки с ребёнком?
Исторически так сложилось, что женщина – это хранительница домашнего очага, тепла и уюта. Но за последние годы все очень изменилось, и теперь представительницы прекрасного пола не только воспитывают детей и обустраивают быт, но еще строят успешную карьеру, зарабатывают наравне с мужчинами, а то и больше. Конечно, тренд на домохозяйку по-прежнему существует. Многие женщины осознанно посвящают всю свою жизнь мужу, детям, семейному быту, при этом совсем забывая про самореализацию. О том, в чем плюсы и минусы такой стратегии, можно ли обрести настоящее женское счастье на кухне и что сами мужчины думают по этому поводу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анна Трубецкая, певица:
Есть побочный эффект, когда мама погрязла в делах детей. Эти дети потом вырастают абсолютно несамостоятельными. Например, у меня есть подружка, которая никогда не делала уроки со своим сыном. Потому что она говорит: «Зачем мне делать с ним уроки, если я его буду учить тому, что умею я? Пусть он сделает неправильно домашнее задание, пусть ему будет стыдно перед одноклассниками. Он придет и захочет сам сделать лучше».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если не будет стыдно?
Анна Трубецкая:
Это же общество, оно же в школе так устроено, что школа – это, прежде всего, умение выживать, лидерские качества свои вырабатывать. Школа все равно его к этому приведет.
Алеся Лакина:
Не факт.
Анна Трубецкая:
Не факт, но в большинстве.
Алеся Лакина:
Двоечники – это личности, Анна, им все равно вообще.
Анна Трубецкая:
Я согласна здесь. Это моя теория, я никогда не училась на десятки.
Ирина Войтенко, домохозяйка, многодетная мама:
Моя дочка старшая, я тоже вставлю свои пять копеек, потому что, опять-таки, опыт, так как она была самая старшая, у меня был еще второй ребенок, потом третий ребенок, у меня не было времени, чтобы учить с ней уроки. Я ей сказала: «Позволяю тебе, доченька, брать репетиторов». Именно с пятого класса, когда пошла сложная программа. Она сама все делала для того, чтобы учиться.
Алеся Лакина:
Вы тогда работали?
Ирина Войтенко:
Я тогда работала, и плюс еще дети маленькие, грудные – кормила. В общем, все совмещала, пыталась. Она закончила школу с золотой медалью и поступила в Высшую школу экономики.
Анна Трубецкая:
Потому что хотела.
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