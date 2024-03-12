«Люблю себя». Почему самодостаточные женщины интересны мужчинам?

Исторически так сложилось, что женщина – это хранительница домашнего очага, тепла и уюта. Но за последние годы все очень изменилось, и теперь представительницы прекрасного пола не только воспитывают детей и обустраивают быт, но еще строят успешную карьеру, зарабатывают наравне с мужчинами, а то и больше. Конечно, тренд на домохозяйку по-прежнему существует. Многие женщины осознанно посвящают всю свою жизнь мужу, детям, семейному быту, при этом совсем забывая про самореализацию. О том, в чем плюсы и минусы такой стратегии, можно ли обрести настоящее женское счастье на кухне и что сами мужчины думают по этому поводу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я слышала, что мужчинам нравятся больше женщины, которые действительно выбирают себя, счастливы наедине с собой. Мужчины, так ли это?
Антон Шабуневич, тренер по коммуникациям:
Абсолютно верно. Я могу сказать смело, что люблю себя и тех женщин, которые любят тоже себя, потому что с такими людьми интересно. Расскажу предыдущий опыт. Вообще, я изначально был, может быть, за счет материнского воспитания без отца, таким романтичным бубочкой раньше. Я действительно был рыбкой-прилипалой, очень быстро растворялся в отношениях. Я получил блестящий опыт и этот опыт смог интерпретировать в свое развитие. Например, в отношениях мне комфортно, что у моей девушки – она в приоритете у себя, я в приоритете. Когда мы умеем через любовь к себе договариваться и двигаться в каком-то общем направлении – это, получается, классно и, самый важный момент, осознанно.
Алеся Лакина:
Антон, это же эгоизм по факту?
Антон Шабуневич:
Да, я эгоист, люблю себя и только таких людей хочу видеть рядом с собой.
Неопрятная, суетливая и растерянная. Как изменился портрет женщины-домохозяйки – подробнее здесь.