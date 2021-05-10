«Не переходить по ссылкам, которые поступили от неизвестных источников». Как защитить свои деньги от мошенников?

Новости Беларуси. Что такое фишинг и вишинг и как защитить свою банковскую карту от мошенников, в деталях расскажут сотрудники милиции. МВД начинает декаду кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время в Беларуси число компьютерных преступлений значительно увеличилось. Речь идет о десятикратном росте за пять лет. Часто мошенники действуют под видом банкиров. Причем создаются целые международные группировки. Буквально в конце апреля белорусские правоохранители задержали более 20 человек – участников кибергруппы. В телефонных разговорах виртуальные аферисты обманули десятки людей. Ущерб составил более 500 тысяч долларов. Киберпреступность – обратная сторона развития цифровых технологий. Но вместе с тем зачастую жертвами мошенников люди становятся банально от незнания.

Владимир Зайцев, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Злоумышленники звонят по телефону и пытаются под различными мошенническими предлогами получить информацию о банковской карте, ее номере, сроке действия, CVV-коде, который расположен на тыльной стороне банковской карты, чтобы в последующем совершить хищение. В этом случае необходимо сразу же повесить трубку и созвониться с банком, предупредив сотрудников о том, что такой факт имел место. Также злоумышленники направляют посредством интернет-мессенджеров либо электронной почты сообщения, в которых указывают ссылки на подставные ресурсы.

Чаще всего эти интернет-ресурсы могут быть поддельными интернет-сайтами официальных сайтов банков либо «Белпочты», либо каких-то других интернет-сайтов, на которых предлагается злоумышленниками ввести реквизиты банковской карточки либо логин и пароль якобы для оплаты услуг. Например, оплаты или доставки товара. Необходимо внимательно смотреть, что это за ссылки, от кого они поступили, и не переходить по ссылкам, которые поступили от неизвестных источников. Такие сообщения незамедлительно удалять.