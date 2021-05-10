«Что лежит в природе уничтожения миллионов людей и какой урок должно вынести человечество?» Авторская рубрика Алексея Голикова

Новости Беларуси. Вокруг Великой Победы не прекращаются манипуляции и инсинуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Те, кто открыто поклоняются символике коллаборантов, вдруг начинают упрекать государство в победобесии. Цель подобных действий – заставить нас в конечном итоге отказаться от символов и памяти и переписать историю. На эту тему в своей авторской рубрике рассуждает блогер Алексей Голиков. Алексей Голиков, блогер:

Выражение «манипуляция общественным сознанием» достаточно популярное, но объяснить, как это работает, могут не все. Разрешите попытаться. Суть манипуляции проста: вам показывают одну менее значимую картинку, чтобы отвлечь внимание от сути. А вот и пример.

С чем у вас ассоциируется Победа? Правильно. У каждого свои ассоциации, я лишь перечислю модные. День Победы – это май, парад, шествия и марши. Это «со слезами на глазах», «Катюша» и «Дорожка фронтовая». Еще «Вставай страна огромная» и Бернес. 100 граммов водки, чествование ветеранов, никто не забыт и ничто не забыто. Брестская крепость, площадь Победы и Вечный огонь. Но это лицевая сторона. Алексей Голиков:

Есть и оборотная. В ней – «можем повторить» и понятные фигурки людей, полуголые девицы в социальных сетях, надписи на иномарках «На Берлин!» и «Спасибо деду за Победу!» Обсуждение унизительного копеечного продуктового набора для ветеранов, торговля с рук атрибутикой у входа в Брестскую крепость и соревнование в патриотизме. Победа, которая одна на всех, совсем оказалась не одной.

В России это акция «Бессмертный полк», в Беларуси – «Беларусь помнит». Это, кстати, ответ на вопрос, «почему у меня на лацкане не георгиевская лента, а цветок Победы». В Украине новое поколение в сознании общества с ног на голову перевернуло события тех времен. Вот так Победу, которая одна на всех, де-факто распилили на три части. И это еще не все. Алексей Голиков:

В Брестской крепости не утихают нешуточные страсти между руководством комплекса и нелегальными экскурсоводами. Еще есть черные копатели и история «глазами немца» от псевдоисториков в шлепанцах и шортах. Вот вам две стороны одной монеты, одной Победы. Первый уровень манипуляции общественным сознанием заключается в том, что описанные обстоятельства являются предметом повышенного общественного внимания в средствах массовой коммуникации.

Алексей Голиков:

Что от нас скрывают за этими дрязгами? Цену монеты, ее стоимость. Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. Погиб каждый четвертый. Прямой материальный ущерб, нанесенный Беларуси оккупацией, в ценах 1941 года составил 75 миллиардов рублей. Алексей Голиков:

На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров, на 90 % были разрушены Минск, Гомель, Витебск, 9 200 деревень.

Оккупанты сожгли и разрушили свыше 100 тысяч промышленных производственных зданий. Было уничтожено или вывезено в Германию 10 тысяч промышленных предприятий, включая все крупные электростанции. Алексей Голиков:

Немецкие захватчики оставили после себя жуткий кровавый след беды и невиданное разорение. Это был заранее разработанный, обдуманный и целенаправленный план геноцида, уничтожения людей, разграбления национального богатства страны, ликвидации государственного строя. На захваченной территории нацисты отбросили все международные правовые нормы. Преступления оккупантов по своей массовости и страшной жестокости не знали себе равных в новейшей истории Беларуси. По оценкам специалистов, Беларусь больше, чем какая-нибудь другая страна Европы, пострадала от этой войны.

В конце 1920-х годов правительство объявило церкви тотальную войну на истребление. Храмы предписывалось взрывать. Сначала из них выносили все ценности, снимали позолоту с куполов, сбрасывали колокола. Затем в несущие опоры закладывали взрывчатку.



В эти годы в одной Москве было взорвано около 400 храмов. До основания разрушены постройки Симонова и Чудова монастыря XIV века. По подсчетам историков, за первые 20 лет советской власти было уничтожено или закрыто свыше 50 тысяч православных храмов. А те, что уцелели, были оборудованы под заводы, склады и клубы.





Взрыв храма Христа Спасителя. Летом 1931 года в Москве было принято решение снести храм Христа Спасителя. На его месте планировалось воздвигнуть новый Дворец Советов. К работе приступили немедленно. Собор разбирали несколько месяцев, но разрушить его до конца так и не смогли – решили взрывать.