«Что лежит в природе уничтожения миллионов людей и какой урок должно вынести человечество?» Авторская рубрика Алексея Голикова
Новости Беларуси. Вокруг Великой Победы не прекращаются манипуляции и инсинуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Те, кто открыто поклоняются символике коллаборантов, вдруг начинают упрекать государство в победобесии. Цель подобных действий – заставить нас в конечном итоге отказаться от символов и памяти и переписать историю.
На эту тему в своей авторской рубрике рассуждает блогер Алексей Голиков.
Алексей Голиков, блогер:
Выражение «манипуляция общественным сознанием» достаточно популярное, но объяснить, как это работает, могут не все. Разрешите попытаться. Суть манипуляции проста: вам показывают одну менее значимую картинку, чтобы отвлечь внимание от сути. А вот и пример.
С чем у вас ассоциируется Победа? Правильно. У каждого свои ассоциации, я лишь перечислю модные. День Победы – это май, парад, шествия и марши. Это «со слезами на глазах», «Катюша» и «Дорожка фронтовая». Еще «Вставай страна огромная» и Бернес. 100 граммов водки, чествование ветеранов, никто не забыт и ничто не забыто. Брестская крепость, площадь Победы и Вечный огонь. Но это лицевая сторона.
Алексей Голиков:
Есть и оборотная. В ней – «можем повторить» и понятные фигурки людей, полуголые девицы в социальных сетях, надписи на иномарках «На Берлин!» и «Спасибо деду за Победу!» Обсуждение унизительного копеечного продуктового набора для ветеранов, торговля с рук атрибутикой у входа в Брестскую крепость и соревнование в патриотизме. Победа, которая одна на всех, совсем оказалась не одной.
В России это акция «Бессмертный полк», в Беларуси – «Беларусь помнит». Это, кстати, ответ на вопрос, «почему у меня на лацкане не георгиевская лента, а цветок Победы». В Украине новое поколение в сознании общества с ног на голову перевернуло события тех времен. Вот так Победу, которая одна на всех, де-факто распилили на три части. И это еще не все.
Алексей Голиков:
В Брестской крепости не утихают нешуточные страсти между руководством комплекса и нелегальными экскурсоводами. Еще есть черные копатели и история «глазами немца» от псевдоисториков в шлепанцах и шортах. Вот вам две стороны одной монеты, одной Победы.
Первый уровень манипуляции общественным сознанием заключается в том, что описанные обстоятельства являются предметом повышенного общественного внимания в средствах массовой коммуникации.
Алексей Голиков:
Что от нас скрывают за этими дрязгами? Цену монеты, ее стоимость.
Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. Погиб каждый четвертый.
Прямой материальный ущерб, нанесенный Беларуси оккупацией, в ценах 1941 года составил 75 миллиардов рублей.
Алексей Голиков:
На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров, на 90 % были разрушены Минск, Гомель, Витебск, 9 200 деревень.
Оккупанты сожгли и разрушили свыше 100 тысяч промышленных производственных зданий. Было уничтожено или вывезено в Германию 10 тысяч промышленных предприятий, включая все крупные электростанции.
Алексей Голиков:
Немецкие захватчики оставили после себя жуткий кровавый след беды и невиданное разорение. Это был заранее разработанный, обдуманный и целенаправленный план геноцида, уничтожения людей, разграбления национального богатства страны, ликвидации государственного строя. На захваченной территории нацисты отбросили все международные правовые нормы. Преступления оккупантов по своей массовости и страшной жестокости не знали себе равных в новейшей истории Беларуси. По оценкам специалистов, Беларусь больше, чем какая-нибудь другая страна Европы, пострадала от этой войны.
Алексей Голиков:
Казалось бы, что может быть значимее описанной трагедии? Но это второй уровень манипуляции. Сначала внимание общества удерживается мелкими обстоятельствами, потом описанием размера трагедии. Какой смысл скрывается за всем описанным?
Мое мнение, умалчивается ответ на главный вопрос: почему такое бедствие постигло не только белорусскую нацию, но весь советский народ? За что по твари, созданной по образу и подобию Божию, ехали гусеницы танков? Что лежит в природе уничтожения миллионов людей и какой урок должно вынести человечество?
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Алексей Голиков: я стою не на позициях обозначенных сторон, а на позиции государства. Что это значит?
В конце 1920-х годов правительство объявило церкви тотальную войну на истребление. Храмы предписывалось взрывать. Сначала из них выносили все ценности, снимали позолоту с куполов, сбрасывали колокола. Затем в несущие опоры закладывали взрывчатку.
В эти годы в одной Москве было взорвано около 400 храмов. До основания разрушены постройки Симонова и Чудова монастыря XIV века. По подсчетам историков, за первые 20 лет советской власти было уничтожено или закрыто свыше 50 тысяч православных храмов. А те, что уцелели, были оборудованы под заводы, склады и клубы.
Взрыв храма Христа Спасителя. Летом 1931 года в Москве было принято решение снести храм Христа Спасителя. На его месте планировалось воздвигнуть новый Дворец Советов. К работе приступили немедленно. Собор разбирали несколько месяцев, но разрушить его до конца так и не смогли – решили взрывать.
5 декабря 1931 года в полдень прогремел первый взрыв. Центральные своды рухнули, но храм устоял. Тогда заложили второй заряд взрывчатки. Собор был уничтожен. Его развалины разбирали полтора года. Дворец Советов на месте собора так и не построили. В 1960 году здесь открыли бассейн «Москва».