«Поиск новых путей производства – это просто необходимо». Где в Беларуси единственный завод с цехом по производству картошки фри?

Новости Беларуси. Предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране – Толочинский консервный завод – готовится к запуску нового цеха быстрой заморозки, благодаря которому белорусы смогут наконец оценить вкус картофеля фри отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях предприятия уже сейчас активно засевают угодья для получения качественного овоща. Какой урожай планируют собрать специалисты и в чем секрет идеального сорта для быстрой жарки? Узнавал Виктор Пралич. В этом хранилище Толочинского консервного завода заканчивают сортировку семян. Большую часть уже успели посадить. Ежегодно под нужды нашей и соседних стран высаживают до нескольких тысяч тонн элитного картофеля. Селекция – в большинстве – разработка отечественных ученых.

Дмитрий Таутов, начальник участка картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Всего уходит на посевную от 3 до 4 тысяч тонн картофеля. Все зависит от того – густота высадки – с какими целями садится картофель. Для последующего размножения – если сорт нужно размножить – чаще садится, чтобы было больше, но мельче. Если для промпереработки, в частности, для картофеля фри, то, конечно, надо пореже садить.

Только на этих полях с самого утра трудятся сразу четыре экипажа картофелесажалок. Каждая минута дорога. Несколько дней подряд эти поля заливало дождем. Теперь нагоняют упущенное.

Виктор Пралич, корреспондент:

Картофельные поля в Толочинском районе одни из крупнейших в стране. В этом году вторым хлебом засеют 900 гектаров. Здесь сажают Инноватор – cорт у потребителей популярный.

В горячий сезон важна слаженная работа всех служб. От своевременной подвозки картофельных семян до горячего обеда в поле. Здесь знают: что посеешь, то и пожнешь.

Александр Нарчук, тракторист Толочинского консервного завода:

Работаем, стараемся. Как погода, так и хорошо идет. Все отлично. Как гон длинный, так и 8-9 гектаров садим за день.

В этих цехах быстрой заморозки пока вовсю трудятся наладчики. Линия для изготовления полуфабрикатов – а здесь будет выпускаться картошка фри – для нашей страны ноу-хау. Мощность инновационного производства на первых этапах – свыше трех тысяч тонн в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить нашу страну продукцией. В перспективе еще и продавать соседним странам.