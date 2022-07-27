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«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко

27 июля 2022 06:06
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От угроз к действиям. Стали известны новые подробности из жизни латвийских детей, которые после общения с белорусским Президентом подверглись травле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко-1

Напомним, юные репортеры из рижской детской Академии радио и телевидения обратились в пресс-службу Александра Лукашенко с просьбой об интервью и получили возможность задать вопрос главе государства за несколько минут до торжественной церемонии открытия «Славянского базара», после чего разразился скандал.

«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко-4

МИД Латвии обвинил руководство академии в вопиющем несоблюдении рекомендаций путешествий и участии в информационной войне. Ребят и их педагогов в Латвии приравняли к государственным изменникам. Как рассказала латвийский блогер Глория Гревцова, детский коллектив все же вынужден прекратить свою деятельность.

«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко-7

Глория Гревцова, блогер (Латвия):
Детский коллектив закрывают. Договор ренты с помещением уже прерван. Мальчик, который брал интервью у Лукашенко, остался в Беларуси. Его мама тоже собирается туда. Коллектив свою деятельность прекращает. Вообще оказалось, что у коллектива нет лицензии на лицензионные программы, коллектив чуть ли нелегально там работал. Министерство образования во главе с министром, где же вы были? Почему вы это не проконтролировали? А если нельзя было выезжать коллективу в Беларусь, почему министр иностранных дел это не проконтролировал?

«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко-10

И, судя по всему, это не финал истории. К сожалению, даже в искусстве имеют место неадекватные политические разборки. Вот только страдают от них дети.

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# Международная политика # общество # Глория Гревцова # Илья Кароза # Александр Лукашенко # Фотофакт

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