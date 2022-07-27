«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко

От угроз к действиям. Стали известны новые подробности из жизни латвийских детей, которые после общения с белорусским Президентом подверглись травле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, юные репортеры из рижской детской Академии радио и телевидения обратились в пресс-службу Александра Лукашенко с просьбой об интервью и получили возможность задать вопрос главе государства за несколько минут до торжественной церемонии открытия «Славянского базара», после чего разразился скандал.

МИД Латвии обвинил руководство академии в вопиющем несоблюдении рекомендаций путешествий и участии в информационной войне. Ребят и их педагогов в Латвии приравняли к государственным изменникам. Как рассказала латвийский блогер Глория Гревцова, детский коллектив все же вынужден прекратить свою деятельность.