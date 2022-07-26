Во Фрунзенском районе Минска восстанавливают горячее водоснабжение после аварии

Причиной стало повреждение тепломагистрали между домами № 94 и 102 на улице Лобанка. От нее запитывается большинство потребителей района. Инцидент произошел в 10 утра. Без горячей воды остались более десятка детских садов, порядка 130 жилых домов, лечебно-профилактические и медучреждения, общественные и административные здания.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Диаметр трубопровода, на котором произошло повреждение, – 800. 1992 года постройка этого трубопровода. Гидравлические испытания, которые должны проводиться в этом микрорайоне, должны были быть через две недели. Если бы это сейчас не произошло, то произошло бы, когда были бы гидравлические испытания. Конечно, приносит неудобство жителям то, что произошло у нас повреждение, какое-то время будет отсутствовать горячая вода.

Службами принимаются меры по оперативному устранению неполадок. У части потребителей горячее водоснабжение уже восстановлено. На некоторых объектах работы могут завершиться к обеду 27 июля.