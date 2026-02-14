Западные соседи Беларуси выходят из Оттавской конвенции. Чем это может обернуться? Анонс ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Взрывоопасные обстоятельства. Наши западные соседи выходят из Оттавской конвенции. Чем это может обернуться?
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Эти государства реально готовятся к войне. И противопехотные мины им нужны именно для войны.
Петр Петровский, политолог:
Против кого эти мины на сегодняшний день будут работать?
Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):
Страдать от этого вида оружия в перспективе будут российские дети.
Игорь Шатров:
И на них также будут взрываться и финские дети.
Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Университета г. Хельсинки:
Естественно, это очень опасно и для финского населения. Но мнение народа для наших властей сегодня в Финляндии вообще неинтересно.
Дарья Калмык, старший редактор информационного агентства Baltnews:
Уже по Литве развешивают плакаты с призывом не минировать границы.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 15 февраля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».