Западные соседи Беларуси выходят из Оттавской конвенции. Чем это может обернуться? Анонс ток-шоу «Мнения»

Взрывоопасные обстоятельства. Наши западные соседи выходят из Оттавской конвенции. Чем это может обернуться?

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Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия): Эти государства реально готовятся к войне. И противопехотные мины им нужны именно для войны.

Петр Петровский, политолог:

Против кого эти мины на сегодняшний день будут работать?

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):

Страдать от этого вида оружия в перспективе будут российские дети.

Игорь Шатров:

И на них также будут взрываться и финские дети.