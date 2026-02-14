Команда Президента Беларуси второй раз сыграла вничью в матчах РХЛ

5:5 – боевая ничья на табло «Олимпик-Арены». Именно с таким счетом завершился сегодняшний поединок команды Президента Беларуси и сборной Минской области в рамках Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5:5 – боевая ничья на табло «Олимпик-Арены». Именно с таким счетом завершился сегодняшний поединок команды Президента Беларуси и сборной Минской области в рамках Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На лед также вышел Александр Лукашенко. Первый период выдался максимально напряженным: долгое время на табло сохранялись нули, соперники действовали осторожно, плотно в обороне и жестко в борьбе. Казалось, команды уйдут на перерыв без заброшенных шайб. Но на 37-й секунде до сирены хоккеисты Минской области все же пробили оборону. Тучный бросок нанес Сергей Костицын – и счет был открыт.
Вторая треть матча началась с быстрого ответа: старший из братьев Костицыных, Андрей, сравнял счет – 1:1. Дальше – настоящие голевые качели. Команды поочередно вскрывали оборону друг друга и ко второму перерыву подошли при равном счете – 4:4. В заключительном периоде борьба шла до последнего. Вперед команду Президента вывел Артем Антоненко, но за четыре минуты до финальной сирены Александр Лукашевич установил окончательный счет – 5:5.
Команды Президента Беларуси и Минской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене».
За всю напряженную игру трибуны «Олимпик-Арены» не смолкали ни на минуту. Болельщики активно поддерживали команды, следя за каждой шайбой и бурно реагируя на каждое действие на льду.
Мы приехали из города Калинковичи, Гомельская область, поболеть за команду Президента. Это матч просто супер, нам все нравится, класс.
– Очень интересная равнозначная игра, но мы забили первую шайбу.
– Кто победит?
– Дружба!
По игре хочу сказать, что игра сложная, видно, что команды борются. Очень интересно.
Мы первый раз на матче, болеем за команду нашего Президента. Нам очень нравится, очень интересно.
В прошлом сезоне ледовая дружина главы государства в 16-й раз стала победителем соревнований, обыграв в финальной серии хоккеистов Минской области. По одному титулу – у сборных Гомельской и Минской областей. Следующий матч на «Олимпик-Арене» состоится 28 февраля. На лед выйдут хоккейная команда Президента и сборная Витебской области.