Команда Президента Беларуси второй раз сыграла вничью в матчах РХЛ

5:5 – боевая ничья на табло «Олимпик-Арены». Именно с таким счетом завершился сегодняшний поединок команды Президента Беларуси и сборной Минской области в рамках Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лед также вышел Александр Лукашенко. Первый период выдался максимально напряженным: долгое время на табло сохранялись нули, соперники действовали осторожно, плотно в обороне и жестко в борьбе. Казалось, команды уйдут на перерыв без заброшенных шайб. Но на 37-й секунде до сирены хоккеисты Минской области все же пробили оборону. Тучный бросок нанес Сергей Костицын – и счет был открыт.

Вторая треть матча началась с быстрого ответа: старший из братьев Костицыных, Андрей, сравнял счет – 1:1. Дальше – настоящие голевые качели. Команды поочередно вскрывали оборону друг друга и ко второму перерыву подошли при равном счете – 4:4. В заключительном периоде борьба шла до последнего. Вперед команду Президента вывел Артем Антоненко, но за четыре минуты до финальной сирены Александр Лукашевич установил окончательный счет – 5:5.