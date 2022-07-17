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«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников?

17 июля 2022 19:10
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Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск. Несмотря ни на что. Пока страсти разгорались на сцене, за кулисами у некоторых журналистов случился настоящий эксклюзив. Юные корреспонденты из Рижской академии радио и телевидения взяли интервью у Президента Беларуси.

Юным репортером из Латвии, который пообщался с Лукашенко, заинтересовались на родине. Там парня записали в предатели. Подробности здесь.

«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников?-1

Казалось бы, теплый и милый разговор по душам. Но власти Латвии в этой беседе с детьми увидели чуть ли не угрозу национальной безопасности. Госбезопасность Латвии уже проверяет школьников и преподавателей по статье «измена». Руководитель академии с тревогой готовится к возвращению на родину.

«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников?-4

Надежда Бухарова, учредитель Рижской детской академии радио и телевидения (Латвия):
Мы до сих пор не можем понять, что в этой ситуации нам ожидать. И по поводу закрытия. Вы знаете, я так думаю, если руководство страны захотело закрыть, то оно закроет. Оно всегда найдет какие-то причины. Правильно же? И против государственной машины вряд ли мы сможем что-то сделать. И я уже прихожу к тому выводу, что неприятностей они нам сделают много. Это, конечно, очень неправильно, и такой проект, который мы делаем, он уникальный, он единственный в Европе. Он вообще единственный в мире, этот проект красивый.

Надежда признается, что слова поддержки приходят из многих стран. А недоразумению нет предела. К решению ситуации уже подключился МИД нашей страны.

«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников?-7

Надежда Бухарова:
Мы даже не могли ожидать, что такое произойдет. И такое огромное внимание правительства, Министерства иностранных дел привлечет наша скромная детская академия радио и телевидения. Мне кажется, что должна все-таки прийти какая-то мудрость. Правительству воевать против детей – это неправильно. Потому что в данной ситуации то, что мы смогли сделать – это было совсем с другими идеями и мыслями.

Близко к сердцу комментарии властей Латвии приняли и дети. Хотя к политике они уж точно не имеют никакого отношения.

«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников?-10

Илья Кароза, учащийся Рижской детской академии радио и телевидения (Латвия):
Я знал, что что-то политическое, какие-то конфликты есть, но я не думал, что на детей это будет распространяться, на журналистику. На детскую журналистику, на культуру. Мы предоставляем возможность рассказать о своей стране, показываем лицо Латвии. Наоборот, рекламируем, можно сказать. Они не хотят.

«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников?-13



Пусть эта дипломатическая нота на музыкальном форуме затеряется во многоголосии фестиваля. Витебск совсем не то место, где должны звучать споры и недовольства. Ведь фестивальная столица – остров культуры, творчества, искусства, дружбы. А еще мира и взаимопонимания. Таким «Славянский базар» приходит в июле уже 31 год.

«Мы в Беларуси очень этим дорожим». Лукашенко о настоящих друзьях Беларуси и гостях «Славянского базара». Читайте здесь.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Илья Кароза # Надежда Бухарова # Виктор Пралич # Фотофакт

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