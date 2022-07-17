«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников?

Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск. Несмотря ни на что. Пока страсти разгорались на сцене, за кулисами у некоторых журналистов случился настоящий эксклюзив. Юные корреспонденты из Рижской академии радио и телевидения взяли интервью у Президента Беларуси. Юным репортером из Латвии, который пообщался с Лукашенко, заинтересовались на родине. Там парня записали в предатели. Подробности здесь.

Казалось бы, теплый и милый разговор по душам. Но власти Латвии в этой беседе с детьми увидели чуть ли не угрозу национальной безопасности. Госбезопасность Латвии уже проверяет школьников и преподавателей по статье «измена». Руководитель академии с тревогой готовится к возвращению на родину.

Надежда Бухарова, учредитель Рижской детской академии радио и телевидения (Латвия):

Мы до сих пор не можем понять, что в этой ситуации нам ожидать. И по поводу закрытия. Вы знаете, я так думаю, если руководство страны захотело закрыть, то оно закроет. Оно всегда найдет какие-то причины. Правильно же? И против государственной машины вряд ли мы сможем что-то сделать. И я уже прихожу к тому выводу, что неприятностей они нам сделают много. Это, конечно, очень неправильно, и такой проект, который мы делаем, он уникальный, он единственный в Европе. Он вообще единственный в мире, этот проект красивый. Надежда признается, что слова поддержки приходят из многих стран. А недоразумению нет предела. К решению ситуации уже подключился МИД нашей страны.

Надежда Бухарова:

Мы даже не могли ожидать, что такое произойдет. И такое огромное внимание правительства, Министерства иностранных дел привлечет наша скромная детская академия радио и телевидения. Мне кажется, что должна все-таки прийти какая-то мудрость. Правительству воевать против детей – это неправильно. Потому что в данной ситуации то, что мы смогли сделать – это было совсем с другими идеями и мыслями. Близко к сердцу комментарии властей Латвии приняли и дети. Хотя к политике они уж точно не имеют никакого отношения.

Илья Кароза, учащийся Рижской детской академии радио и телевидения (Латвия):

Я знал, что что-то политическое, какие-то конфликты есть, но я не думал, что на детей это будет распространяться, на журналистику. На детскую журналистику, на культуру. Мы предоставляем возможность рассказать о своей стране, показываем лицо Латвии. Наоборот, рекламируем, можно сказать. Они не хотят.





Пусть эта дипломатическая нота на музыкальном форуме затеряется во многоголосии фестиваля. Витебск совсем не то место, где должны звучать споры и недовольства. Ведь фестивальная столица – остров культуры, творчества, искусства, дружбы. А еще мира и взаимопонимания. Таким «Славянский базар» приходит в июле уже 31 год.