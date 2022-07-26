26 июля во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников Таможенного комитета

Новости Беларуси. Дворец Независимости принимал 26 июля гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз главная церемониальная площадка нашей страны распахнула свои двери для сотрудников Таможенного комитета.

Дворец Независимости – главная визитная карточка нашей страны, уникальный объект, по-настоящему национальный. Его возвели белорусские мастера из отечественных материалов. Здесь каждый элемент хранит историю, рассказывает о традициях Беларуси. Своя история уже и у многочисленных залов, которые встречают самых высоких и почетных гостей. Здесь звучат громкие заявления и принимаются ключевые решения. Гости побывали в каждом из них.

Артем Скробот, главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни:

Первое, что меня поразило, это кратчайшие сроки, в которые построен был дворец. Если посмотреть вокруг, то нас окружает в камне, в металле, на холстах, безусловно, героический подвиг нашего народа. Подвиг его мысли, творчества, художественного полета фантазии, это невероятно прекрасно.

Дворец Независимости поразил гостей своей красотой и масштабом. Запечатлеть свои эмоции сотрудники таможни старались, делая многочисленные фото на память.