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26 июля во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников Таможенного комитета

26 июля 2022 20:30
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Новости Беларуси. Дворец Независимости принимал 26 июля гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз главная церемониальная площадка нашей страны распахнула свои двери для сотрудников Таможенного комитета.

26 июля во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников Таможенного комитета-1

Дворец Независимости – главная визитная карточка нашей страны, уникальный объект, по-настоящему национальный. Его возвели белорусские мастера из отечественных материалов. Здесь каждый элемент хранит историю, рассказывает о традициях Беларуси. Своя история уже и у многочисленных залов, которые встречают самых высоких и почетных гостей. Здесь звучат громкие заявления и принимаются ключевые решения. Гости побывали в каждом из них.

26 июля во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников Таможенного комитета-4

Артем Скробот, главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни:
Первое, что меня поразило, это кратчайшие сроки, в которые построен был дворец. Если посмотреть вокруг, то нас окружает в камне, в металле, на холстах, безусловно, героический подвиг нашего народа. Подвиг его мысли, творчества, художественного полета фантазии, это невероятно прекрасно.

Дворец Независимости поразил гостей своей красотой и масштабом. Запечатлеть свои эмоции сотрудники таможни старались, делая многочисленные фото на память.

# Государственная политика # общество # Артем Скробот # Фотофакт

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