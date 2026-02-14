В Португалии эвакуируют около 9 тыс. человек из-за масштабного наводнения

Непогода вынудила власти Португалии эвакуировать всех жителей города Коимбра в центре страны. Проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабное наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В безопасные места уже переселили более 9 тысяч человек. Ситуация осложнилась после прорыва дамбы – прибывающая вода подмыла и обрушила часть одной из главных автомагистралей региона. Из-за поваленных линий электропередачи без электричества остаются более 50 тысяч человек. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы свыше 3 тысяч военнослужащих.