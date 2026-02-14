Прямой эфир

В Португалии эвакуируют около 9 тыс. человек из-за масштабного наводнения

14 февраля 2026 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Непогода вынудила власти Португалии эвакуировать всех жителей города Коимбра в центре страны. Проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабное наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии эвакуируют около 9 тыс. человек из-за масштабного наводнения-2

В безопасные места уже переселили более 9 тысяч человек. Ситуация осложнилась после прорыва дамбы – прибывающая вода подмыла и обрушила часть одной из главных автомагистралей региона. Из-за поваленных линий электропередачи без электричества остаются более 50 тысяч человек. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы свыше 3 тысяч военнослужащих. 

# Новости Португалии

Другие новости рубрики

Все новости
Литва и Польша построят общий полигон в Сувалкском коридоре
14 февраля 2026 13:40

Литва и Польша построят общий полигон в Сувалкском коридоре

В команде Зеленского начался раскол из-за его позиции по Донбассу
14 февраля 2026 13:30

В команде Зеленского начался раскол из-за его позиции по Донбассу

Зеленский публично оскорбил Орбана с трибуны в Мюнхене
14 февраля 2026 12:56

Зеленский публично оскорбил Орбана с трибуны в Мюнхене