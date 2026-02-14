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Британский экс-дипломат Ян Прауд: Зеленский ищет убежище

14 февраля 2026 14:55
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Британский экс-дипломат Ян Прауд: Зеленский ищет убежище-0

По мнению британского экс-дипломата Яна Прауда, Владимир Зеленский прорабатывает вариант побега из Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

Европолитики стремятся уклониться от политической расплаты, ожидающей их после осознания избирателями, что им лгали, приводит слова Прауда издание. В материале бывшим дипломатом поднимается вопрос доверия электората к Мерцу, Макрону, Туску, Стармеру и другим политикам, когда «станет ясно, что они безжалостно обманули народ Европы, ввязавшись в глупую и безнадежную опосредованную войну в Украине?» А Зеленский, по его словам, продумывает вопрос, куда он может направиться, «когда его время истечет». «В Майами», – предполагает Прауд.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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