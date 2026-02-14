238 школьников получили высший балл на РЦЭ

238 школьников получили высший балл на репетиционном централизованном экзамене. Больше всего максимальных результатов по иностранному языку. Также в тройке лидеров – математика и русский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о результатах репетиционного централизованного экзамена опубликована сегодня, 14 февраля. Все участники РЦЭ в личных кабинетах могут увидеть свои результаты и ознакомиться со сканированными копиями заполненных бланков ответов.

Ранее сообщалось о сбоя в работе сайта РИКЗ из-за возросшего количества запросов. На данный момент ситуация стабилизировалась. Регистрация на основной этап централизованного тестирования пройдет в Беларуси с 9 по 22 апреля.

Свыше 240 тыс. бланков ответов зарегистрировано на первом этапе РТ.

Как и в 2025 году, в Беларуси будет функционировать система электронной очереди для подачи документов в вузы. Для бронирования даты и времени посещения приемной комиссии необходимо выбрать учреждение высшего образования, факультет и специальность.