Трикотажные жилеты и значки. Кто занимается изготовлением особых элементов школьной формы?

Новости Беларуси. К первому августа каждая белорусская школа должна выбрать особый элемент школьной формы для своих учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заказы отправятся на предприятия, чтобы в новом учебном 2022 году школьники из одного заведения выглядели, как единое сообщество. Кто будет осуществлять заказы, расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

Сейчас школы формируют общий размерный список для швейной фабрики. Заказывая деталь гардероба, которую ребенок будет носить как минимум пять дней в неделю, для родителей важна не только красота, но и практичность. Одежда должна быть износостойкой, не маркой и из дышащего материала. Этим критериям соответствует продукция пинского предприятия «Полесье». За форменными элементами сюда уже обратилось 160 школ из всех регионов Беларуси. Сейчас по индивидуальным заказам предприятие отшивает 45 тысяч жилетов и 15 тысяч эмблем по предоставленным макетам. Из-за ажиотажного спроса линии загружены вплоть до ноября.

Сергей Галай, начальник управления маркетинга и продаж предприятия «Полесье»:

Мы принимаем до пяти заказов индивидуальных ежедневно от учреждения образования. И по изготовлению элементов школьной формы. Предприятия обрабатывает заявку, выпускает установленные сроки и поставляет заказ в магазин. За заказом закрепляется учреждение образования. Это все оговаривается при начале сотрудничества. После поступления заказа родители эту заявку выкупают в фирменном магазине либо у предприятий-партнеров.

Трикотажный жилет – один из самых доступных вариантов формы, который смогут себе позволить и многодетные семьи. Его стоимость не превышает 30 рублей. Эмблема стоит еще около трех. Возросшие объемы производства для предприятия не проблема – мощности позволяют производить все – от нити и пряжи до полноценного комплекта.