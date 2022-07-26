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Трикотажные жилеты и значки. Кто занимается изготовлением особых элементов школьной формы?

26 июля 2022 19:26
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Новости Беларуси. К первому августа каждая белорусская школа должна выбрать особый элемент школьной формы для своих учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заказы отправятся на предприятия, чтобы в новом учебном 2022 году школьники из одного заведения выглядели, как единое сообщество.

Кто будет осуществлять заказы, расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

Трикотажные жилеты и значки. Кто занимается изготовлением особых элементов школьной формы?-1

Сейчас школы формируют общий размерный список для швейной фабрики. Заказывая деталь гардероба, которую ребенок будет носить как минимум пять дней в неделю, для родителей важна не только красота, но и практичность. Одежда должна быть износостойкой, не маркой и из дышащего материала.

Этим критериям соответствует продукция пинского предприятия «Полесье». За форменными элементами сюда уже обратилось 160 школ из всех регионов Беларуси. Сейчас по индивидуальным заказам предприятие отшивает 45 тысяч жилетов и 15 тысяч эмблем по предоставленным макетам. Из-за ажиотажного спроса линии загружены вплоть до ноября.

Трикотажные жилеты и значки. Кто занимается изготовлением особых элементов школьной формы?-4

Сергей Галай, начальник управления маркетинга и продаж предприятия «Полесье»:
Мы принимаем до пяти заказов индивидуальных ежедневно от учреждения образования. И по изготовлению элементов школьной формы. Предприятия обрабатывает заявку, выпускает установленные сроки и поставляет заказ в магазин. За заказом закрепляется учреждение образования. Это все оговаривается при начале сотрудничества. После поступления заказа родители эту заявку выкупают в фирменном магазине либо у предприятий-партнеров.

Трикотажные жилеты и значки. Кто занимается изготовлением особых элементов школьной формы?-7

Трикотажный жилет – один из самых доступных вариантов формы, который смогут себе позволить и многодетные семьи. Его стоимость не превышает 30 рублей. Эмблема стоит еще около трех. Возросшие объемы производства для предприятия не проблема – мощности позволяют производить все – от нити и пряжи до полноценного комплекта.

Трикотажные жилеты и значки. Кто занимается изготовлением особых элементов школьной формы?-10

Анна Корольчук, корреспондент:
Школьная форма помогает ученикам выглядеть презентабельно, дисциплинирует и задает рабочее настроение. Впрочем, решение Министерства образования касательно школьной формы для многих учебных заведений не стало нововведением. В лицеях, гимназиях, военно-патриотических и других специализированных классах ученики давно носят специальные костюмы и выглядят, как единое сообщество.

В будущем Министерство образования рассматривает возможность перейти от отдельных элементов школьной формы к полноценному фирменному комплекту заведения.

До 1 августа каждая школа должна выбрать свой элемент отличия. Что думают родители и дети? Подробности здесь

# Школы в Беларуси # общество # Сергей Галай # Анна Корольчук # Фотофакт

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