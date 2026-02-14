Захарова хочет призвать к ответу Зеленского после его слов о русских спортсменах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание Владимира Зеленского о русских на Олимпийских играх в Италии, пишет ТАСС.

По заявлению Зеленского, нахождение русских атлетов в составе сборных разных стран на зимних Играх-2026 является «гадким» и «неприятным».

Призыв «Ловите нациста» – такой должна быть реакция тысяч международных политиков на эти слова, а правозащитники должны выйти с протестами «против неонацизма», – указывает Захарова.

В команде Зеленского начался раскол из-за его позиции по Донбассу

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