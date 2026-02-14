Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку
Нынешний этап проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси по поручению Президента – беспрецедентный по масштабу. Экзамен держат солдаты и командиры в четырех областях страны: Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Военнослужащие 11-й механизированной бригады также демонстрируют выносливость и выдержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как там проходит проверка боеготовности – узнаем у Галины Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Личный состав 11-й механизированной бригады сменил военную форму на спортивную. Временно, чтобы сдать экзамен по физподготовке. Для этого приходится попотеть. Но зато результаты порой бьют все армейские рекорды.
Галина Буро:
Какой ваш личный рекорд по подтягиванию?
Илья Кучинский, командир взвода 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Лично сейчас потянулся 19 раз, но личный рекорд у меня был 20 раз, когда занимался так интенсивно.
Быстрее, выше, сильнее. Мужчины подтягиваются, женщины качают пресс. Нормативы зависят от возрастной группы. Например, для солдат срочной службы 13 подтягиваний на отлично. Молодым девушкам пресс – 45 раз.
Военнослужащая 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Хожу в тренажерный зал и тут на соревнованиях выступаю еще иногда. Когда я еще училась, там выступала на многоборье, четыре вида было. Ну и здесь, соответственно, точно так же.
Кросс на улице – вторая часть проверки. Физическая подготовка – это, можно сказать, база для военнослужащего. Ведь напрямую влияет на боеспособность, выносливость, дисциплину и успешное выполнение задач по предназначению. К тому же, занятие спортом – это эффективный антистресс – укрепляет психологическую устойчивость бойцов.
Евгений Волчек, командир 105-го отдельного механизированного батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Физическая подготовка, как и огневая подготовка – это залог успеха военнослужащего в бою. Как часто мы занимаемся, у нас спланированы занятия 4 раза в неделю. Мы занимаемся физической подготовкой, а также ежедневно утренняя физическая зарядка. А также есть такие мероприятия, как попутно физическая тренировка во время тактической подготовки.
Подробности в видео.