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Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку

14 февраля 2026 13:44
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Нынешний этап проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси по поручению Президента – беспрецедентный по масштабу. Экзамен держат солдаты и командиры в четырех областях страны: Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Военнослужащие 11-й механизированной бригады также демонстрируют выносливость и выдержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как там проходит проверка боеготовности – узнаем у Галины Буро.

Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку-2

Галина Буро, корреспондент:
Личный состав 11-й механизированной бригады сменил военную форму на спортивную. Временно, чтобы сдать экзамен по физподготовке. Для этого приходится попотеть. Но зато результаты порой бьют все армейские рекорды.

Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку-4

Галина Буро:
Какой ваш личный рекорд по подтягиванию?

Илья Кучинский, командир взвода 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Лично сейчас потянулся 19 раз, но личный рекорд у меня был 20 раз, когда занимался так интенсивно. 

Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку-6

Быстрее, выше, сильнее. Мужчины подтягиваются, женщины качают пресс. Нормативы зависят от возрастной группы. Например, для солдат срочной службы 13 подтягиваний на отлично. Молодым девушкам пресс – 45 раз. 

Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку-8

Военнослужащая 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Хожу в тренажерный зал и тут на соревнованиях выступаю еще иногда. Когда я еще училась, там выступала на многоборье, четыре вида было. Ну и здесь, соответственно, точно так же.

Кросс на улице – вторая часть проверки. Физическая подготовка – это, можно сказать, база для военнослужащего. Ведь напрямую влияет на боеспособность, выносливость, дисциплину и успешное выполнение задач по предназначению. К тому же, занятие спортом – это эффективный антистресс – укрепляет психологическую устойчивость бойцов. 

Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку-10

Евгений Волчек, командир 105-го отдельного механизированного батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Физическая подготовка, как и огневая подготовка – это залог успеха военнослужащего в бою. Как часто мы занимаемся, у нас спланированы занятия 4 раза в неделю. Мы занимаемся физической подготовкой, а также ежедневно утренняя физическая зарядка. А также есть такие мероприятия, как попутно физическая тренировка во время тактической подготовки.

Подробности в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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