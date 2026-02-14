Проверка ВС Беларуси! Военнослужащие 11-й механизированной бригады демонстрируют выносливость и выдержку

Нынешний этап проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси по поручению Президента – беспрецедентный по масштабу. Экзамен держат солдаты и командиры в четырех областях страны: Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Военнослужащие 11-й механизированной бригады также демонстрируют выносливость и выдержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент: Личный состав 11-й механизированной бригады сменил военную форму на спортивную. Временно, чтобы сдать экзамен по физподготовке. Для этого приходится попотеть. Но зато результаты порой бьют все армейские рекорды.

Илья Кучинский, командир взвода 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады: Лично сейчас потянулся 19 раз, но личный рекорд у меня был 20 раз, когда занимался так интенсивно.

Военнослужащая 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Хожу в тренажерный зал и тут на соревнованиях выступаю еще иногда. Когда я еще училась, там выступала на многоборье, четыре вида было. Ну и здесь, соответственно, точно так же.

Кросс на улице – вторая часть проверки. Физическая подготовка – это, можно сказать, база для военнослужащего. Ведь напрямую влияет на боеспособность, выносливость, дисциплину и успешное выполнение задач по предназначению. К тому же, занятие спортом – это эффективный антистресс – укрепляет психологическую устойчивость бойцов.